Überblick über Verletzungen des Bauchraums

In der Regel ist der Körper in der Lage, Blutergüsse (Hämatome) wieder aufzunehmen (zu resorbieren), auch wenn das mehrere Tage bis Wochen dauern kann. Allerdings bricht ein Bluterguss (Hämatom) eher auf, statt resorbiert zu werden. Solch ein Riss (Ruptur) kann in den ersten Tagen nach der Verletzung auftreten, manchmal aber auch später und mitunter sogar erst nach Monaten.

Die Ruptur eines Hämatoms in der Milz oder in der Leber kann zu lebensgefährlichen Blutungen in den Bauchraum führen.

Die Ruptur eines Hämatoms in der Darmwand kann dazu führen, dass der Darminhalt in den Bauch gelangt und eine Peritonitis verursacht. Hämatome in der Darmwand hinterlassen manchmal eine Narbe, wenn sie verheilen. Diese Narbenbildung kann in seltenen Fällen zur Verengung des Darms an der Stelle führen, wo es dann Jahre später zu einem Darmverschluss kommt.