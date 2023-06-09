Leberverletzung

Manchmal Operation oder andere Maßnahmen zur Blutungskontrolle

Manchmal heilen Leberverletzungen ohne Behandlung aus. Die Patienten müssen aber ins Krankenhaus eingewiesen und genau beobachtet werden, um sicherzustellen, dass die Blutung nicht schlimmer wird. Manchmal werden Bluttransfusionen durchgeführt. Wenn sich die Blutung verstärkt oder nicht zeitnah gestillt wird, versuchen die Ärzte zunächst, die Blutgefäße ohne chirurgischen Eingriff zu verschließen. Um die Gefäße abzudichten, führen die Ärzte einen dünnen Plastikkatheter in die Blutgefäße in der Hüftbeuge ein und dann zur Leber hinauf. Dann injizieren sie Substanzen, um die Gefäße abzudichten. Falls dieses Verfahren die Blutung nicht stoppt, wird in aller Regel operiert. War die Blutung von Anfang an gravierend, wird meist so schnell wie möglich operiert, da sich in solchen Fällen Blutgefäße ohne chirurgischen Eingriff nur selten effektiv verschließen lassen.