Verletzungen der Blase

Legen eines Katheters, um die Blase zu leeren

Manchmal operative Eingriffe

Leichte Harnblasenverletzungen, wie Quetschungen oder kleine Risse (Lazerationen), können behandelt werden, indem man für 5 bis 10 Tage einen Katheter in die Harnröhre setzt. Der Katheter lässt dann dauerhaft den Urin ab, sodass sich die Harnblase nicht füllen kann. Dadurch kann die Blase schneller verheilen.

Nach schwereren Blasenverletzungen und solchen, bei denen Urin in die Bauchhöhle austritt, sollte chirurgisch festgestellt werden, wie groß die Verletzung ist, und alle Risse sollten operativ repariert werden. Wenn möglich, führen Ärzte eine minimalinvasive Operation durch, indem sie ein Laparoskop (ein Schlauch, der durch einen kleinen Schnitt in den Bauch eingeführt wird) oder Roboter-gestützte Techniken verwenden, bei denen eine Kamera und mehrere Instrumentenarme in den Bauch eingeführt und von außen von dem Chirurgen gesteuert werden. Der Urin kann danach mit Hilfe von einem, oder in seltenen Fällen, mit zwei Kathetern besser aus der Blase abgelassen werden. Die Katheter werden über die Harnröhre (ein transurethraler Katheter) und/oder direkt durch die Haut über dem unteren Bauchraum in die Blase (ein suprapubischer Katheter) eingeführt. Diese Katheter werden nach 7 bis 10 Tagen oder nach zufriedenstellendem Abheilen der Blase entfernt. Falls sich Komplikationen einstellen, müssen diese behandelt werden.

Wenn bei einem chirurgischen Eingriff eine Blasenverletzung erkannt wird, sollte diese sofort behandelt werden.