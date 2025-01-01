Urintest

Bei schwerwiegenderen Verletzungen, Computertomographie

Der Verlauf der Vorfälle, die zur Schädigung geführt haben, die Symptome des Betroffenen und eine Körperuntersuchung helfen den Ärzten, Nierenverletzungen zu erkennen. Es wird eine Urinprobe genommen und untersucht, um zu sehen, ob Blut vorhanden ist. Blut im Urin einer Person mit einer Verletzung im Rumpf ist ein Zeichen dafür, dass die Verletzung auch die Niere betrifft. Das Blut kann mit bloßem Auge zu erkennen sein (starke Hämaturie) oder nur unter dem Mikroskop (mikroskopische Hämaturie).

Bei eintretenden Verletzungen kann die Lage der Wunde (ob sie sich im oberen oder mittleren Teil des Bauchraums, auf dem Rücken oder an der Flanke befindet) den Ärzten helfen festzustellen, ob die Niere betroffen ist.

Erwachsene mit leichten Symptomen, ohne auffällig niedrigen Blutdruck und Blut im Urin, welches nur unter dem Mikroskop sichtbar ist, haben wahrscheinlich einen kleineren Bluterguss, der von allein abheilt. Weitere Tests sind gewöhnlich nicht nötig. Bei Kindern und bei Erwachsenen, bei denen Ärzte eine schwere Verletzung vermuten, sollte eine Computertomographie (CT) mit röntgendichtem Kontrastmittel, einer Flüssigkeit, die auf den Röntgenaufnahmen zu sehen ist, durchgeführt werden.