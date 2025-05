Kompressionsfrakturen der Wirbelsäule

Es gibt zwei minimal-invasive Verfahren, die mitunter eingesetzt werden, um die Schmerzen zu lindern und um, wenn möglich, die Körpergröße wiederherzustellen und das Erscheinungsbild zu verbessern:

Vertebroplastie: Nach Injektion eines örtlichen Betäubungsmittels in der Nähe des gebrochenen Wirbels spritzt der Arzt acrylischen Knochenzement in den kollabierten Wirbel. Nach ungefähr 2 Stunden ist der Zement ausgehärtet und stabilisiert den Wirbel. Dieses Verfahren dauert je Wirbel etwa eine Stunde. Normalerweise können die Patienten noch am selben Tag nach Hause gehen.

Kyphoplastie: Bei diesem ähnlichen Verfahren wird ein Ballon in den Wirbel eingeführt und aufgeblasen, um den Wirbel in seine normale Form zurückzuführen. Danach wird Knochenzement injiziert.

Keines dieser Verfahren mindert das Risiko von Frakturen in anliegenden Knochen der Wirbelsäule oder in den Rippen. Vielmehr kann das Risiko für andere Frakturen sogar noch steigen. Weitere mögliche Probleme sind das Austreten von Zement und möglicherweise eine Verstopfung der Arterie zum Herzen (Herzinfarkt) oder zur Lunge (Lungenembolie), wenn der Zement in Blutgefäße gelangt und in die Lungenarterien wandert.

Wenn durch eine Fraktur das Rückenmark gequetscht wird, muss, sofern dies möglich ist, innerhalb weniger Stunden ein chirurgischer Eingriff erfolgen, um den Druck zu entfernen. Zur Verhinderung einer dauerhaften Schädigung des Rückenmarks muss umgehend eine Behandlung erfolgen.