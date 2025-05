Zecke, die eine Person beißt Bild © Springer Science+Business Media

Manchmal sehen Sie eine Zecke, die sich an Ihrer Haut festgebissen hat, um dort Blut zu saugen. Zecken bleiben in der Regel für einen oder zwei Tage an Ihnen hängen, wenn Sie diese nicht entfernen. Je länger sie haften blieben, umso stärker füllen sie sich mit Blut und schwellen an. Nachdem die Zecke abgefallen ist oder Sie diese entfernt haben, sehen Sie einen kleinen, roten, juckenden Pickel.