Fremdkörper im Verdauungstrakt

Wenn ein scharfer Gegenstand die Speiseröhre durchbohrt, kann das ernste Folgen haben. Nahrungsmittel und andere Dinge in der Speiseröhre können in die Brusthöhle (Mediastinum) eindringen und dort eine lebensbedrohliche Entzündung auslösen (Mediastinitis). Auch scharfe Gegenstände können ein Loch im Magen, Darm, Dickdarm oder Mastdarm verursachen. Bei einem Loch (Perforation) können Nahrung, Verdauungssäfte oder Darminhalte wie Stuhl in den Bauch gelangen. Dies stellt dann einen medizinischen Notfall dar, weil solch eine Leckage eine Peritonitis (Entzündung der Bauchhöhle) verursachen kann.

Selbst ein stumpfes Objekt kann, wenn es über viele Stunden (z. B. länger als 24 Stunden) in der Speiseröhre eingeklemmt ist, schwere Probleme verursachen. Das eingeklemmte Objekt kann so viel Druck auf die Wand der Speiseröhre ausüben, dass dieser Teil der Speiseröhre abstirbt und sich ein Loch bildet, das mit einer Mediastinitis (einer Entzündung des Mittelfellraums) einhergeht.

Personen, die Knopf- oder Flachbatterien verschluckt haben, welche die Schleimhaut in der Speiseröhre angreifen können, können sich innere Verätzungen zuziehen. In der Folge kann ein Loch (Perforation) der Speiseröhre oder des Magens entstehend. Daher muss die geschluckte Batterie so schnell wie möglich aus der Speiseröhre oder dem Magen entfernt werden.

Manchmal führen Fremdkörper zu Blut im Stuhl.

Wenn jemand einen mit Drogen gefüllten Ballon verschluckt hat, kann dieser reißen und zu einer Überdosis der Droge bei der Person führen.