Bodypacking (Drogenpackungen) und Bodystuffing

Behandlung der Komplikationen einer Drogenüberdosis

Entfernung der Drogenpakete

Manchmal spezifische Gegenmittel

Wenn Symptome einer Überdosis bestehen (sowie das Aufreißen eines Päckchens vermutet wird), werden die Betroffenen mit einer symptomspezifischen unterstützenden Therapie behandelt, einschließlich der Unterstützung der Atmung und des Blutdrucks sowie mit Medikamenten gegen die Krampfanfälle. Manchmal werden bestimmte Gegenmittel gegen bestimmte Drogen eingesetzt, wenn sie verfügbar sind.

Intakte Pakete im Verdauungstrakt können für gewöhnlich durch eine Spülung des gesamtem Darms entfernt werden. Dabei wird der Verdauungstrakt mit großen Mengen einer Elektrolytlösung durchgespült.

Wenn die Pakete jedoch reißen, werden alle Pakete sofort bei einem operativen Eingriff oder mittels Endoskop entfernt (ein nichtchirurgisches Verfahren, bei dem ein flexibler Schlauch mit einer Kamera zum Einsatz kommt). Die operative oder endoskopische Entfernung kann jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen. Reißen Drogenpakete, sterben die Bodypacker häufig, da die freigesetzte Drogenmenge groß ist und die Droge rein ist und somit die Dosis sehr hoch ist. Auch bei einer Darmblockade (Obstruktion) oder einem Riss (Perforation) ist eine sofortige Operation notwendig. Aktivkohle wird über den Mund eingenommen, um die Droge aufzunehmen. Dies kann hilfreich sein, ist allerdings bei Darmblockaden oder Rissen gefährlich.

In der Regel können Päckchen in der Scheide und im Mastdarm mit einer behandschuhten Hand entfernt werden.

Bodypacker und Bodystuffer, die keine Symptome zeigen, sollten beobachtet werden, bis sie die Drogenpakete ausgeschieden haben und mehrere Stuhlgänge ohne Pakete aufweisen. Damit die Pakete direkt ausgeschieden werden, spülen manche Ärzte den gesamten Darm. Wenn eine Person Symptome einer möglichen Arzneimittelvergiftung oder Überdosis aufweist, muss möglicherweise eine Endoskopie durchgeführt werden, um die Päckchen zu entfernen.