Gastrointestinale Blutung

Was der Arzt unternimmt:

Ärzte stellen zunächst immer Fragen zu den Symptomen und zur Krankengeschichte des Patienten. Darauf folgt eine körperliche Untersuchung. Die Befunde aus der Krankengeschichte und der körperlichen Untersuchung deuten häufig auf eine Ursache für die Blutung und die eventuell erforderlichen weiteren Untersuchungen hin (siehe die Tabelle Einige Ursachen und Merkmale einer gastrointestinalen Blutung).

Die Krankengeschichte konzentriert sich darauf, genau herauszufinden, woher die Blutung stammt, wie schnell sie ist und wodurch sie verursacht wird. Ärzte müssen wissen, wie viel Blut (z. B. wenige Teelöffel oder mehrere Gerinnsel) ausgeschieden wird und wie oft dies der Fall ist. Personen mit Hämatemesis werden danach gefragt, ob das Blut beim ersten Erbrechen ausgeschieden wurde oder erst, nachdem sie mehrmals ohne Blut erbrochen haben.

Ärzte fragen Personen mit einer Blutung aus dem Mastdarm, ob reines Blut ausgeschieden wurde, ob es mit Stuhl, Eiter oder Schleim vermischt war oder ob Blut einfach den Stuhl bedeckt hat. Personen mit blutigem Durchfall werden über kürzliche Reisen oder andere mögliche Formen der Exposition mit anderen Stoffen befragt, die eine Erkrankung des Verdauungstrakts auslösen können (z. B. bakterielle Infektion).

Ärzte fragen dann nach Symptomen von Bauchproblemen, Gewichtsverlust und leichtem Auftreten von Blutungen oder Entstehung von Hämatomen sowie nach Symptomen einer Anämie (wie Schwäche, schnelle Erschöpfung [Ermüdbarkeit] und Schwindel).

Ärzte müssen über sämtliche aktuelle oder frühere Blutungen im Verdauungstrakt und über die Ergebnisse früherer Koloskopien (Untersuchung des gesamten Dickdarms, des Mastdarms und des Anus mit einem biegsamen Beobachtungsschlauch) Bescheid wissen. Betroffene sollten dem Arzt sagen, wenn sie an einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung, an Blutungsneigungen oder an einer Lebererkrankung leiden und wenn sie Medikamente einnehmen, die eine Blutung begünstigen (z. B. Aspirin, NSAR oder Antikoagulanzien) oder Substanzen, die eine chronische Lebererkrankung verursachen können (z. B. Alkohol).

Bei der körperlichen Untersuchung liegt der Schwerpunkt auf den Vitalzeichen der Person (wie Puls, Atemfrequenz, Blutdruck und Temperatur) und anderen Anzeichen für Schock oder eine Abnahme des Volumens an zirkulierendem Blut (Hypovolämie – schnelle Herzfrequenz, schnelle Atmung, Blässe, Schwitzen, wenig Urinproduktion und Verwirrung) sowie Anämie.

Ärzte suchen außerdem nach kleinen purpurroten (Petechien) und hämatomähnlichen (Ekchymosen) Flecken auf der Haut, wobei es sich um Zeichen einer Blutungsstörung handelt. Ärzte suchen überdies nach Zeichen einer chronischen Lebererkrankung (wie Spinnenangiome, Flüssigkeit in der Bauchhöhle [Aszites] und rote Handflächen) oder eines Pfortaderhochdrucks (wie eine vergrößerte Milz und erweiterte Venen an der Bauchwand).

Der Arzt führt eine rektale Untersuchung durch, um die Farbe des Stuhls zu prüfen und ihn auf Blut zu kontrollieren sowie um nach Tumoren und Fissuren zu suchen. Der Arzt untersucht außerdem den After auf Hämorrhoiden.