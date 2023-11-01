Ein Meckel-Divertikel kann ein Leben lang unauffällig und unerkannt bleiben, gelegentlich kann es jedoch auch Komplikationen hervorrufen. Obwohl das Divertikel bei Jungen und Mädchen gleich häufig ist, treten bei Jungen 2- bis 3-mal häufiger Komplikationen auf.

Zu den Komplikationen des Meckel-Divertikels gehören:

Blutung

Blockierung (Obstruktion)

Divertikulitis

Perforation

Tumoren

Bei mehr als der Hälfte aller Fälle enthält das Divertikel Gewebe des Bauchs, der Bauchspeicheldrüse oder beides. Wenn es sich um Bauchgewebe handelt, kann es ebenso wie der Magen Säure abgeben. Diese Säure kann Geschwüre und Blutungen des umliegenden Darms hervorrufen. Bei Kindern unter 5 Jahren ist die Blutung weiter verbreitet.

Eine Blockierung kann in jedem Alter auftreten, ältere Kinder und Menschen sind allerdings häufiger betroffen. Bei Kindern wird die Blockierung wahrscheinlich durch Darminvagination des Divertikels verursacht.

Ein Meckel-Divertikel kann sich auch entzünden (Divertikulitis). Akute Meckel-Divertikulitis kann in jedem Alter auftreten, ältere Kinder sind davon jedoch am häufigsten betroffen.

Eine Perforation (Öffnung) des Divertikels verursacht Peritonitis, eine sehr ernste und schmerzhafte Entzündung der Bauchhöhle.

Tumoren, einschließlich Karzinoidtumoren, sind selten und treten hauptsächlich bei Erwachsenen auf.