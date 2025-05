Taubheitsgefühl

Damit eine Person normal empfinden kann, müssen sensorische Rezeptoren (spezialisierte Endigungen von sensorischen Nervenfasern in der Haut) Informationen in und um den Körper herum erkennen. Diese Rezeptoren müssen anschließend ein Signal entlang folgender Bahn verschicken:

durch sensorische Nerven (Nerven von der Haut zum Rückenmark)

durch die Spinalnervenwurzeln, die aus der Bündelung sensorischer Nerven zu dicken kurzen Bahnen entstehen, welche durch das Rückgrat (Wirbel) hindurchwandern und sich mit dem Rückenmark verbinden (siehe Abbildung zur Anordnung der Nerven im Rückenmark)

hinauf entlang des Rückenmarks

durch den Hirnstamm

zu dem Teil des Gehirns, der diese Signale wahrnimmt und deutet (im Zerebrum)

Für einige Körperteile schließt diese Bahn einen Plexus oder die Cauda equina mit ein.

Plexus sind Netzwerke von sensorischen und motorischen Nervenfasern (die Signale von Hirn und Rückenmark zu den Muskeln und zu anderen Körperteilen übertragen). In Plexus werden diese Nervenfasern kombiniert und sortiert, um einem bestimmten Körperbereich zu dienen. Die Fasern verzweigen sich anschließend außerhalb des Plexus und bilden danach periphere Nerven. Es gibt vier Plexus im Oberkörper.

Die Cauda equina ist ein Bündel von Fasern der Spinalnervenwurzeln am unteren Ende des Rückenmarks. Diese Struktur ähnelt einem Pferdeschwanz, was ihr Name auf Latein auch bedeutet. Sie liefert Empfindungen an die Oberschenkel, das Gesäß, die Genitalien und den Bereich zwischen ihnen, der Reithosenbereich genannt wird, da es sich um den Körperbereich handelt, der einen Sattel berühren würde.