Muskelkrämpfe

Routinemäßig werden keine Tests durchgeführt. Stattdessen werden Untersuchungen basierend auf der medizinischen Vorgeschichte und den Ergebnissen der körperlichen Untersuchung durchgeführt.

Wenn die Krämpfe großflächig sind und insbesondere wenn Reflexe überaktiv sind, messen Ärzte den Blutzucker- und Elektrolytspiegel (einschließlich Kalzium und Magnesium) und führen Bluttests durch, um eine Fehlfunktion der Nieren zu prüfen (was zu einer auffälligen Kalzium- und Magnesiumkonzentration führen kann).

Wenn die verkrampften Muskeln gleichzeitig schwach sind, kann eine Elektromyografie durchgeführt werden. Bei diesem Test werden kleine Nadeln in einen Muskel eingeführt, um die elektrische Aktivität des Muskels in Ruhe und in Anspannung aufzuzeichnen.

Wenn die Muskelschwäche ausgedehnt ist und die Ärzte denken, dass sie mit dem Nervensystem zusammenhängt, wird eine Magnetresonanztomografie (MRT) des Gehirns und des Rückenmarks durchgeführt.