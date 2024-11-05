(Siehe auch Einführung zur Meningitis.)
Manchmal haben Personen 2 oder mehr Schübe von Meningitis. Rezidivierende Meningitis kann von Bakterien, Viren oder anderen Erkrankungen verursacht werden.
Bakterien
Eine bakterielle Meningitis kann erneut auftreten, wenn eine unverheilte Verletzung oder ein Geburtsfehler es den Bakterien erlaubt, in den Raum zwischen den Gewebsschichten (Hirnhäute) einzudringen, die das Gehirn und das Rückenmark bedecken. Der Fehler kann sich an folgenden Stellen befinden:
In der Schädelbasis, was es den Bakterien erlaubt, von den Nasennebenhöhlen, dem Mittelohr oder dem Knochen hinter dem Ohr (Warzenfortsatz) her einzudringen
In den Hirnhäuten oder dem Rückenmark (Neuralrohrdefekt genannt), gewöhnlich im Nacken oder im unteren Rücken
Der einzige Hinweis auf eine Fehlbildung des Rückenmarks kann eine Vertiefung oder ein Büschel Haare auf der Haut über dem Rückgrat sein.
Meningitis, die auf eine Verletzung oder einen Geburtsfehler zurückzuführen ist, kann Monate oder Jahre dauern, um sich zu entwickeln.
Selten resultiert rezidivierende bakterielle Meningitis aus einer erblichen (angeborenen) Krankheit, die einen Teil des Immunsystems beeinträchtigt, der das Komplementsystem genannt wird. In solchen Fällen sind die Bakterien, die die wahrscheinlichste Ursache sind, Streptococcus pneumoniae oder Meningokokken. Impfungen können vor diesen Infektionen schützen. Der Pneumokokken-Impfstoff soll den von Streptococcus pneumoniae verursachten Fällen vorbeugen und der Meningokokken-Impfstoff die durch Neisseria meningitidis ausgelösten Fällen verhindern.
Wenn bakterielle Meningitis erneut auftritt, nehmen die Ärzte eine körperliche Untersuchung vor und machen manchmal Röntgenbilder oder eine Computertomografie (CT), um nach Geburtsfehlern in der Schädelbasis oder der Wirbelsäule zu suchen. Sie können auch Bluttests durchführen, um das Immunsystem auf Erbkrankheiten zu überprüfen.
Rezidivierende bakterielle Meningitis wird mit Antibiotika und Dexamethason (einem Kortikosteroid) behandelt.
Viren
Rezidivierende virale Meningitis wird oftmals verursacht durch:
Herpes-simplex-Virus Typ 2 (HSV-2)
Diese Form von rezidivierender Meningitis wird Mollaret-Meningitis genannt. Typischerweise haben Personen 3 oder mehr Schübe von Kopfschmerzen und einem steifen Nacken. Die Schübe dauern gewöhnlich 2 bis 5 Tage und lösen sich dann von allein. Die Betroffenen können benommen oder schwerfällig aussehen. Einige haben Krampfanfälle, Sehprobleme oder Hörverlust.
Mollaret-Meningitis wird mit dem antiviralen Medikament Aciclovir behandelt. Die meisten Menschen erholen sich vollständig.
Andere Ursachen
Eine rezidivierende Meningitis kann auch andere, nichtinfektiöse Ursachen haben (siehe die Tabelle Einige Ursachen für nichtinfektiöse Meningitis), wie die Einnahme von nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR) oder von anderen Medikamenten. Wenn 1 Meningitisschub von einem Medikament verursacht wurde, kann es zu einem weiteren Schub von Meningitis kommen, wenn die Personen dieses Medikament erneut einnehmen.
Meningitis, die durch das Aufbrechen einer Gehirnzyste verursacht wurde, kann auch rezidivieren. Diese Zysten werden durch Magnetresonanztomografie (MRT) des Gehirns oder des Rückenmarks, oder, wenn keine MRT verfügbar ist, durch eine Computertomografie (CT) diagnostiziert.