Rezidivierende Meningitis

Eine bakterielle Meningitis kann erneut auftreten, wenn eine unverheilte Verletzung oder ein Geburtsfehler es den Bakterien erlaubt, in den Raum zwischen den Gewebsschichten (Hirnhäute) einzudringen, die das Gehirn und das Rückenmark bedecken. Der Fehler kann sich an folgenden Stellen befinden:

In der Schädelbasis, was es den Bakterien erlaubt, von den Nasennebenhöhlen, dem Mittelohr oder dem Knochen hinter dem Ohr (Warzenfortsatz) her einzudringen

In den Hirnhäuten oder dem Rückenmark (Neuralrohrdefekt genannt), gewöhnlich im Nacken oder im unteren Rücken

Der einzige Hinweis auf eine Fehlbildung des Rückenmarks kann eine Vertiefung oder ein Büschel Haare auf der Haut über dem Rückgrat sein.

Meningitis, die auf eine Verletzung oder einen Geburtsfehler zurückzuführen ist, kann Monate oder Jahre dauern, um sich zu entwickeln.

Selten resultiert rezidivierende bakterielle Meningitis aus einer erblichen (angeborenen) Krankheit, die einen Teil des Immunsystems beeinträchtigt, der das Komplementsystem genannt wird. In solchen Fällen sind die Bakterien, die die wahrscheinlichste Ursache sind, Streptococcus pneumoniae oder Meningokokken. Impfungen können vor diesen Infektionen schützen. Der Pneumokokken-Impfstoff soll den von Streptococcus pneumoniae verursachten Fällen vorbeugen und der Meningokokken-Impfstoff die durch Neisseria meningitidis ausgelösten Fällen verhindern.

Wenn bakterielle Meningitis erneut auftritt, nehmen die Ärzte eine körperliche Untersuchung vor und machen manchmal Röntgenbilder oder eine Computertomografie (CT), um nach Geburtsfehlern in der Schädelbasis oder der Wirbelsäule zu suchen. Sie können auch Bluttests durchführen, um das Immunsystem auf Erbkrankheiten zu überprüfen.

Rezidivierende bakterielle Meningitis wird mit Antibiotika und Dexamethason (einem Kortikosteroid) behandelt.