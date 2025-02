Guillain-Barré-Syndrom (GBS)

Immunglobulin (eine Lösung aus vielen verschiedenen Antikörpern, gesammelt von einer Spendergruppe), das frühzeitig und über eine Vene (intravenös) verabreicht wird, ist die bevorzugte Behandlungsmethode des Guillain-Barré-Syndroms. Es kann 1 bis 2 Tage oder 5 Tage lang verabreicht werden.

Wenn sich Immunglobulin als wirkungslos erweist, wird ein Plasmaaustausch (Filtern toxischer Stoffe aus dem Blut, einschließlich Antikörper gegen die Myelinscheide) durchgeführt.

Diese Behandlungen verkürzen den Krankenhausaufenthalt, beschleunigen den Heilungsprozess und reduzieren das Sterberisiko und das Risiko einer dauerhaften Behinderung. Ein Plasmaaustausch wird in der Regel so schnell wie möglich durchgeführt, wenn sich der Zustand der Patienten rapide verschlechtert. Die Entnahme und der Austausch einer großen Blutmenge durch einen Schlauch (Katheter), der in eine Vene eingeführt ist, kann jedoch zu niedrigem Blutdruck führen und das Infektionsrisiko erhöhen.

Da bei einem Plasmaaustausch Immunglobulin aus dem Blut entfernt wird, wird er nicht zur selben Zeit wie die Verabreichung von Immunglobulin, Der Plasmaaustausch wird nach Gabe von Immunglobulin um mindestens 2 bis 3 Tage verzögert.