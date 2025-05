Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) und sonstige Motoneuronerkrankungen (MND)

Diese progressive Form der Motoneuronerkrankung manifestiert sich durch Schwäche, meist an den Händen und seltener an den Füßen, dem Mund oder dem Hals. Die Schwäche kann allmählich mehr auf einer Körperseite auffallen und schreitet meist zum Arm bzw. Bein fort. Es kommt zu einem langsamen Schwund der Muskulatur (Atrophie), in der Regel in Händen und Füßen. Auch Krämpfe kommen häufig vor, manchmal sogar vor der Schwäche. Die Sensibilität ist jedoch voll erhalten. Die Betroffenen nehmen ab und sind ungewöhnlich müde.

Mit der Zeit schreitet die Schwäche fort.

Wenn die amyotrophe Lateralsklerose die motorischen Nerven im Gehirn betrifft, steigt die Muskelspannung in der Regel an und die Muskeln werden steif und verhärten sich, was zu Muskelspasmen führt (als Spastik bezeichnet). Die Bewegungen werden steif und ungeschickt. Sind die motorischen Nerven im Rückenmark betroffen, nimmt die Muskelspannung ab, wodurch die Gliedmaßen locker und schlaff erscheinen. Wenn die Verbindung zwischen motorischen Nerven und Muskeln verloren geht, zucken die Muskeln spontan (als Faszikulationen bezeichnet).

Oft erscheint das Gesicht ausdruckslos. Die Muskelschwäche im Rachen kann zu einer undeutlichen Aussprache und Schluckstörungen (Dysphagie) führen. Aufgrund der Schluckbeschwerden sabbern und verschlucken sich manche Betroffene. Es kann vorkommen, dass Nahrung oder Speichel unabsichtlich in die Lunge (Aspiration) gelangt, was das Risiko einer Pneumonie erhöht (als Aspirationspneumonie bezeichnet). Die Stimme klingt für gewöhnlich nasal oder auch heiser.

Fortschreitend können die Betroffenen nicht mehr ihre Emotionen kontrollieren und lachen oder weinen ohne Grund.

Schließlich kann die Atemmuskulatur schwach werden, was zu Atemproblemen führt. Manche Patienten müssen künstlich beatmet werden.

Wie schnell die amyotrophe Lateralsklerose fortschreitet, ist je nach Fall unterschiedlich: