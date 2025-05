Die Hauptursache von Koordinationsstörungen ist:

Ein anhaltender, übermäßiger Alkoholkonsum, der das Kleinhirn dauerhaft schädigt

Schlaganfall und multiple Sklerose sind ebenfalls häufige Ursachen für Koordinationsstörungen.

Andere Erkrankungen, wie eine Unterfunktion der Schilddrüse (Hypothyreose), Vitamin-E-Mangel und Hirntumoren, verursachen weniger oft Koordinationsstörungen. Manche Erbkrankheiten, wie die Friedreich-Ataxie, führen zu einem Koordinationsverlust.

In seltenen Fällen ist bei Krebspatienten (unter anderem bei Brustkrebs, Ovarialkrebs und Lungenkrebs) das Immunsystem gestört und greift in einer sogenannten Autoimmunreaktion das Kleinhirn an. Diese Erkrankung, die als subakute zerebelläre Degeneration bezeichnet wird, führt zu Koordinationsproblemen.

Bei Kindern können Hirntumoren die Ursachen sein.

Bestimmte Medikamente (z. B. Antiepileptika) und andere Substanzen, insbesondere, wenn sie in hohen Dosen eingenommen werden, können Koordinationsstörungen verursachen. In solchen Fällen kann die Störung verschwinden, wenn das Medikament oder die Substanz abgesetzt wird.

