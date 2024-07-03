Medizinische Therapieentscheidungen

Früher war es üblich, dass Ärzte Entscheidungen für ihre Patienten trafen, ohne dass diese sich dazu äußern konnten und ohne dass ihnen die Ärzte die Risiken und den Nutzen aller verfügbaren Therapien erklärten. Dieser Ansatz ist heute generell inakzeptabel.

Da es das Ziel der Therapie ist, den Ausgang zu verbessern, und zwar laut den Zielen und Wertvorstellungen des Patienten selbst (siehe Ziele festlegen), treffen Ärzte nun gemeinsam mit dem Patienten eine Entscheidung. Der Informationsaustausch erfolgt über 2 Wege:

Die Ärzte informieren die Patienten über verfügbare Behandlungen sowie deren Risiken und Nutzen.

Die Patienten wiederum informieren die Ärzte über ihren Lebensstil, ihre Vorlieben und Wertvorstellungen.

Anschließend besprechen Arzt und Patient die Behandlungsmöglichkeiten und einigen sich auf den bestmöglichen Behandlungsplan. Ein gemeinsamer Entscheidungsprozess heißt nicht, dass die Ärzte die Patienten ganz alleine aus vielen, teilweise sehr verwirrenden Behandlungsmöglichkeiten wählen lassen. Sie sprechen weiterhin auf Grundlage des Versorgungsstandards sowie der besten medizinischen Nachweise eine Empfehlung aus. Allerdings legen sie auch die Gründe für diese Empfehlungen dar sowie die Überlegungen, warum sie die Bedürfnisse und Ziele des einzelnen Patienten erfüllen bzw. verfolgen. Bei einem gemeinsamen Entscheidungsprozess leiten die Ärzte ihre Patienten durch den Entscheidungsprozess, ohne sie zu bevormunden, aber auch ohne sie alleine zu lassen.

In manchen Fällen müssen die Patienten mit ihren Ärzten gemeinsam eine Einscheidung ausarbeiten, in der die Lebensqualität berücksichtigt wird. Eine aggressive Krebstherapie beispielsweise kann zwar das Leben verlängern, aber auch schwere Nebenwirkungen mit sich bringen, welche die Lebensqualität erheblich schmälern. Ob der Person Lebensqualität oder Lebensverlängerung wichtig ist und wie gut diese Person mit Risiken und Unsicherheiten umgehen kann, spielen bei den Therapiezielen eine Rolle und legen letztlich fest, welche medizinischen Eingriffe durchgeführt werden. Die Lebensqualität betreffende Aspekte können gerade bei älteren Menschen eine große Rolle spielen (siehe therapeutische Ziele bei älteren Menschen).

Bisweilen können Patienten aufgrund bestimmter Krankheiten wie Demenz, die sich auf ihr Denkvermögen auswirken, keine Entscheidungen mehr treffen. Manchmal haben sie schwere Krankheiten wie Delir oder Koma, die sich auf ihre Bewusstseinslage auswirken. In solchen Fällen bittet der Arzt die nächsten Angehörigen oder den Inhaber einer Vollmacht für medizinische Angelegenheiten (Vormundschaft), die Therapieentscheidungen zu treffen.