Entscheidungen über medizinische Tests

Diagnosetests werden durchgeführt, um die Ursache der Symptome zu ermitteln. Bei der Auswahl von Tests berücksichtigen Ärzte Folgendes:

Welche Erkrankungen sind am wahrscheinlichsten

Risiken der Tests

Kosten der Tests

Fähigkeit des Patienten, Zugriff auf den Test zu erhalten und sich diesem zu unterziehen

Genauigkeit der Tests

Schwere der Symptome sowie Allgemeinzustand des Betroffenen

Die Präferenzen der Person

Die wahrscheinlichsten Erkrankungen werden anhand der Krankengeschichte und der körperlichen Untersuchung und unter Berücksichtigung der spezifischen Befunde sowie des medizinischen Hintergrunds des einzelnen Patienten ermittelt.

Im Allgemeinen werden zuerst folgende Tests bevorzugt:

Weniger invasive Tests und solche mit einem geringeren Risiko (zum Beispiel Bluttest statt einer Biopsie)

Vielseitig einsetzbar

Relativ günstig

Sehr genaue Tests

Nicht alle Tests weisen jedoch alle diese positiven Merkmale auf. Um den besten Test für jeden einzelnen Patienten zu empfehlen, verlassen sich die Ärzte auf ihre Erfahrung und Ausbildung.

Es gibt eine Reihe von Gründen, warum ein Patient den vom Arzt bevorzugten Test nicht durchführen lassen kann. Im Folgenden finden sich lediglich ein paar Beispiele:

Patienten mit Klaustrophobie möchten sich möglicherweise keiner Magnetresonanztomografie (MRT) unterziehen.

Menschen mit bestimmten Arten von künstlichem Herzschrittmachersind eventuell nicht in der Lage, sich einer MRT zu unterziehen

Patienten mit Nierenkrankheiten oder Allergien kann eventuell kein Kontrastmittel gespritzt werden, das bei bestimmten Tests mit Computertomografie (CT) oder MRT zum Einsatz kommt

Patienten, die in abgelegen Gebieten leben, können unter Umständen nicht in Zentren fahren, wo bestimmte Tests zur Verfügung stehen

Die Patienten können sich die Tests möglicherweise finanziell nicht leisten.

In diesen Fällen empfiehlt der Arzt den nächstbesten Test.

Die Wahl des Diagnosetests kann von der Schwere der Symptome sowie dem Allgemeinzustand des Patienten abhängen.

Sind die Symptome leicht und wahrscheinlich nicht auf eine schwere Erkrankung zurückzuführen , wird der Arzt unter Umständen weniger Tests anordnen. Bei Bedarf können zu einem späteren Zeitpunkt weitere Tests durchgeführt werden.

Bei einer schweren Krankheit und Symptomen, die auf eine Erkrankung hindeuten, die einen unmittelbaren Schaden nach sich ziehen könnte, kann der Arzt gleichzeitig mehrere Tests anordnen, um schneller zu einer Diagnose zu kommen. Wenn die Zeit drängt, kann der Arzt auch eine Einweisung ins Krankenhaus empfehlen.

Die häufigeren Ursachen der Symptome können ausgeschlossen werden, bevor spezifischere Tests auf seltene Ursachen angeordnet werden.

Zeitigen weniger invasive Tests (wie Bluttests oder ein CT-Scan) nicht die Ursache der Erkrankung, kann ein invasiverer Test (für gewöhnlich eine Biopsie oder ein operativer Eingriff) als nächster Schritt folgen. In diesem Fall sollten den Patienten die Risiken und der Nutzen der vorgeschlagenen Maßnahme klar sein und sie müssen dem zustimmen. Dies bezeichnet man als Einwilligungserklärung.

In speziellen Einzelfällen kann der Arzt den Patienten auch zunächst fragen, ob es ihm wichtig ist zu wissen, ob er an einer bestimmten Krankheit leidet bzw. im Krankheitsfall eine Behandlung zu erhalten (siehe Ziele festlegen).