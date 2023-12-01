Die Naturheilkunde, die auf zahlreichen Praktiken vieler verschiedener Kulturen beruht, hat ihre Wurzeln im frühen 20. Jahrhundert in den USA, wo sie als formelles Gesundheitssystem eingeführt wurde. Die Naturheilkunde, die sich auf die Auffassung stützt, dass die Natur heilende Kräfte hat, befürwortet Folgendes:

Die Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten durch eine gesunde Lebensweise

Die Behandlung des Menschen in seiner Gesamtheit

Die Nutzung der angeborenen Selbstheilungskräfte des Körpers

Die Naturheilkunde konzentriert sich in erster Linie darauf, den Grund für eine Krankheit zu finden, anstatt nur die Symptome zu behandeln. Einige dieser Prinzipien unterscheiden sich nicht allzu sehr von denen traditioneller Heilmethoden, wie Ayurveda und der traditionellen chinesischen Medizin. Die Naturheilkunde umfasst eine ganzheitliche Philosophie, die Menschen mit Herzerkrankungen, Schmerzen, Typ-2-Diabetes, psychischen und chronischen Gesundheitsstörungen helfen kann.

Die Naturheilkunde setzt auf eine Kombination mehrerer Therapien, einschließlich:

Ernährung

Nahrungsergänzung, häufig als Infusion

Heilkräuter

Akupunktur

Physikalische Therapien (wie Hitze- oder Kältetherapien, Ultraschall und Massage)

Körper-Geist-Therapien

Bewegungstherapie

Hydrotherapie (Warm- oder Kaltwasseranwendungen)

Manche Naturheilpraktiker befürworten Praktiken, die nicht durch wissenschaftliche Belege gestützt werden, beispielsweise Hydrotherapie. Manche Therapeuten raten auch von Impfungen bei Kindern ab, trotzdem Studien belegen, dass Impfungen gegen Erkrankungen und Tod vorbeugen und der Nutzen einer Impfung die Risiken bei weitem überwiegt. Die Association of Accredited Naturopathic Medical Colleges (AANMC) empfiehlt jedoch Impfungen gemäß den Richtlinien der entsprechenden Behörden (einschließlich des Public Health Service der Vereinigten Staaten), einschließlich des COVID-Impfstoffs (siehe AANMC Statement on COVID-19 Immunization).

In der Naturheilkunde wurden wenige gut konzipierte Studien durchgeführt.

(Siehe auch Übersicht über die Integrative, Komplementär- und Alternativmedizin.)