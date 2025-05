Flüchtige Lösungsmittel

Bei chronischem Missbrauch oder Kontakt mit Lösungsmitteln (auch am Arbeitsplatz) können schwere Schäden an peripheren Nerven, Gehirn, Herz, Nieren, Leber und Lunge die Folge sein. Außerdem kann das Knochenmark Schaden nehmen, was die Produktion roter Blutkörperchen beeinträchtigt und Blutarmut (Anämie) verursacht. Auch eine Leukämie kann die Folge sein. Die Haut um Mund und Nase kann gereizt sein. Bei einer Anwendung in der Schwangerschaft kann es zu einer Frühgeburt und Lösungsmittel-induzierter toxischer Enzephalopathie kommen, deren Symptome denen der Alkoholembryopathie ähnlich sind.