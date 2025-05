Der Begriff „Badesalze“ aus der Szenensprache beschreibt eine Gruppe von Stimulanzien, die Chemikalien enthalten, die als Cathinone bezeichnet werden. Sie unterscheiden sich chemisch von kosmetischen Badesalzen, denen sie ähnlich sehen. (Echte Badesalze, die zum Baden verwendet werden, sind in der Regel eine Kombination aus Natriumchlorid, Magnesiumchlorid, Natriumbikarbonat, Glyzerin und Duftstoffen.)

Cathinone sind Amphetamin-ähnliche anregende Mittel (Stimulanzien), die aus der Pflanze Catha edulis (Kathstrauch) gewonnen werden. Der Kathstrauch wächst in Ostafrika und auf der Arabischen Halbinsel. Schon seit Jahrhunderten werden die Blätter aufgrund ihrer leicht anregenden Wirkung gekaut. In diesen Gegenden ist es häufig eine soziale Aktivität wie Kaffeetrinken in anderen Gesellschaften.

Kath ist seit Kurzem in vielen Ländern verbreitet. Bedeutend stärkere, künstlich hergestellte (synthetische) Cathinone (als „Badesalze“ verkauft, um die Gesetze hinsichtlich kontrollierter Substanzen zu umgehen) werden als Drogen missbraucht. Badesalze können eingeatmet, geraucht und manchmal gespritzt (injiziert) werden. Diese Produkte, die häufig als „nicht für den menschlichen Verzehr“ gekennzeichnet sind, werden nicht zum Baden verwendet.

(Siehe auch Substanzmissbrauch und Abhängigkeit.)

Symptome einer Vergiftung mit Badesalzen Die Wirkungen der Badesalze (synthetische Cathinone) sind ähnlich wie bei Amphetamin und umfassen Kopfschmerzen, eine schnelle Herzfrequenz (Tachykardie), Palpitationen, Halluzinationen, Unruhe sowie eine gesteigerte Ausdauer und Schmerztoleranz. Manche Menschen werden gewalttätig. Komplikationen Badesalze können eine gefährlich hohe Körpertemperatur (Hyperthermie) verursachen. Auch wenn die Gründe hierfür unbekannt sind, können schwere Organschäden auftreten. Hierzu kann Folgendes gehören: Herzinfarkt

Abbau der Muskeln (Rhabdomyolyse)

Nierenversagen

Leberversagen

Diagnose einer Vergiftung mit Badesalzen Untersuchung durch den Arzt

Blut- und Urintests Da Badesalze von routinemäßigen Urin- oder Bluttests nicht erkannt werden, stützt sich die Diagnose auf die Symptome der Personen, die die Droge konsumiert haben. Die folgenden speziellen Tests werden für gewöhnlich bei Personen durchgeführt, die Anzeichen einer schweren akuten Vergiftung mit Badesalzen aufweisen, um nach anderen Problemen zu suchen, die durch die Verwendung von Badesalzen verursacht werden: Bluttests (zur Überprüfung des Blutbilds, der Elektrolytspiegel und der Nierenfunktion)

Urintests auf Myoglobinausscheidung im Harn (zur Untersuchung auf einen Muskelabbau)

Elektrokardiographie (EKG)

Behandlung einer Vergiftung mit Badesalzen Beobachtung und Überwachung, bis die Person nüchtern ist

i.v. Beruhigungsmittel

i.v. Flüssigkeiten Typische Behandlungen, darunter i.v. Beruhigungsmittel, Flüssigkeit und eine unterstützende Versorgung, sind in der Regel angebracht. Personen mit einer gefährlich hohen Körpertemperatur (Hyperthermie), einer dauerhaft hohen Herzfrequenz oder Unruhe sowie Bluttests, die auf mögliche Nierenprobleme hindeuten, sollten ins Krankenhaus eingewiesen werden und auf einen Abbau der Muskeln sowie Herz- und Nierenschädigungen hin überwacht werden.