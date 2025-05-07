Versorgungsteam im Krankenhaus

Physiotherapeuten beurteilen und behandeln Patienten, die Schwierigkeiten mit der Muskelfunktion und Beweglichkeit haben, z. B. beim Gehen, Positionswechsel oder beim Aufstehen vom Bett, um sich auf einen Stuhl zu setzen. Diese Probleme können im Krankenhaus entstehen oder schlimmer werden, da die Patienten beispielsweise nach Operationen oder aufgrund einer sich verschlimmernden Erkrankung lange Zeit im Bett liegen (Bettruhe).

Physiotherapeuten beurteilen die Kraft, Ausdauer und Koordination der Patienten und entwickeln kurze Trainingsprogramme für den Aufenthalt im Krankenhaus, um die Patienten bei der Verbesserung ihrer körperlichen Funktion zu unterstützen und ihnen zu helfen, unabhängiger zu werden. Physiotherapeuten unterstützen Ärzte häufig bei der Beurteilung, ob ein Patient voraussichtlich nach der Entlassung zu Hause allein zurechtkommt oder ob er Hilfe braucht oder für weitere Physiotherapie in einer Pflegeeinrichtung untergebracht werden muss.