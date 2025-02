Probleme durch Bettlägerigkeit

Durch das Verweilen in einer Liegeposition für längere Zeit entsteht Druck auf die Hautstellen, die das Bett berühren. Der Druck schneidet diese Bereiche von der Blutversorgung ab. Bleibt die Versorgung mit Blut zu lange aus, wird das Gewebe zerstört. Es entsteht ein Druckgeschwür (auch als Druckulkus oder Dekubitus bezeichnet). Druckgeschwüre können sich bereits nach zwei Stunden bilden.

Sie entwickeln sich am ehesten bei Patienten,

die unterernährt sind

bei denen unfreiwillig Urin abgeht (die inkontinent sind)

Eine Unterernährung führt zu dünner, trockener, wenig elastischer Haut, die leichter reißt oder bricht. Zusätzliche Inkontinenz setzt die Haut dem Kontakt mit Harn aus, der die Haut aufweicht und aufbrechen lässt.

Druckgeschwüre bilden sich meist am unteren Rücken, am Steißbein, den Fersen, Ellbogen und an den Hüften. Sie können schwerwiegende Folgen haben und zu Infektionen führen, die sich in die Blutbahn ausbreiten (Sepsis).

Haben Patienten Mühe, sich zu bewegen, verändert das Pflegepersonal in regelmäßigen Abständen deren Liegeposition im Bett, damit sich keine Druckgeschwüre entwickeln. Die Haut wird dabei auf Zeichen eines Dekubitus untersucht. Haftplatten können zum Schutz an Körperteilen angebracht werden, die auf dem Bett aufliegen, z. B. an den Fersen. Falls eine Person bereits Druckgeschwüre hat, kann ein Spezialbett zum Einsatz kommen, das mithilfe von Luft den Druck anders verteilt, damit der Druck nicht zu lange auf die gleiche Stelle einwirkt.