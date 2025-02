Behandlung von älteren Erwachsenen im Krankenhaus

Geriatrische Stationen: Älteren Erwachsenen stehen geriatrische Stationen mit in der geriatrischen Betreuung ausgebildeten Fachkräften zur Verfügung. Dort werden die älteren Menschen angehalten, sobald und so oft wie möglich aufzustehen. Sie sind gefordert, sich jeden Morgen anzuziehen, weitestmöglich ihren alltäglichen Aktivitäten nachzugehen und Mahlzeiten in einem Esszimmer in der Gruppe einzunehmen. Wenn ältere Erwachsene lange Zeit im Krankenhaus bleiben müssen, werden sie ermuntert, ihr Krankenzimmer mit Fotos, eigenen Kissen und anderen vertrauten Gegenständen persönlicher zu gestalten. Das Pflegepersonal fordert Familienangehörige und Freunde auf, an der Betreuung teilzunehmen.