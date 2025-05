Strahlungsrisiko durch bildgebende Verfahren in der Medizin

Schwangere Frauen sollten sich darüber im Klaren sein, dass die von bildgebenden Verfahren ausgehende Strahlung Risiken für den Fötus darstellt. Falls sich Frauen einer solchen Untersuchung unterziehen müssen, sollten sie ihren Arzt darüber informieren, ob sie schwanger sind oder schwanger werden möchten. Ärzte berücksichtigen auch, dass eine Frau schwanger sein könnte, ohne es zu wissen. Jedoch können Röntgenuntersuchungen, falls notwendig, auch bei schwangeren Frauen durchgeführt werden. Bei diagnostischen Untersuchungen wird der Fötus vor Strahlung geschützt, indem der Bauch der werdenden Mutter mit einer Bleischürze abgedeckt wird.

Das Risiko für den Fötus hängt davon ab,

wann in der Schwangerschaft die Untersuchung durchgeführt wird und

welcher Körperteil der Mutter geröntgt wird

In der fünften bis zehnten Schwangerschaftswoche, wenn sich die Organe entwickeln, ist das Risiko am größten. Zu diesem Zeitpunkt können Röntgenstrahlen zu Geburtsfehlern führen. In der frühen Schwangerschaft besteht das größte Risiko in einer Fehlgeburt. Nach der zehnten Schwangerschaftswoche sind Fehlgeburten und erhebliche Geburtsfehler weniger wahrscheinlich.

Untersuchungen von Körperteilen, die weit entfernt vom Fötus liegen wie beispielsweise Hand- und Fußgelenke, setzen den Fötus weniger stark Röntgenstrahlen aus, als Untersuchungen von Körperteilen, wie etwa dem unteren Teil des Rückens, die ihm näher sind. Auch erfordern Abbildungen von kleineren Körperteilen wie Fingern und Zehen weniger Röntgenenergie als Untersuchungen größerer Körperteile wie Rücken oder Becken. Aufgrund dieser Tatsachen besteht bei Röntgenaufnahmen, die nicht den Bauch betreffen, ein geringes Risiko, egal, wann sie durchgeführt werden, insbesondere, wenn eine Bleischürze über der Gebärmutter (Uterus) getragen wird. Bei Röntgenaufnahmen, z. B. zur Abbildung eines gebrochenen Knochens, überwiegt also in der Regel der potenzielle Nutzen die potenziellen Risiken.