Radioaktive Kontrastmittel

Ein röntgendichtes Kontrastmittel absorbiert Röntgenstrahlen und erscheint deshalb auf Röntgenbildern weiß. Es wird meistens verwendet, um Folgendes abzubilden:

Blutgefäße

Das Innere des Magen-Darm-Trakts und der Gallen- und Harnwege

Durchblutung der Organe

Ein Kontrastmittel wird für gewöhnlich in eine Vene (intravenöses Kontrastmittel) oder eine Arterie (Angiografie) gespritzt, geschluckt (orales Kontrastmittel), in den After eingeführt (rektales Kontrastmittel) oder mit einer Nadel in ein Gelenk gespritzt.

Welches Kontrastmittel zur Anwendung kommt, hängt von der Art der Untersuchung und dem Körperteil ab, der dargestellt wird:

Blutgefäße: Normalerweise jodhaltige Kontrastmittel

Magen-Darm-Trakt: Kontrastmittel, die Barium oder Jod enthalten (Gastrografin)

Vor einer Untersuchung mit einem Kontrastmittel sollten Patienten mehrere Stunden lang nichts mehr essen und eine Stunde vor der Untersuchung auch nichts mehr trinken. Anschließend wird für den Rest des Tages empfohlen, reichlich zu trinken.

Bei Verabreichung von Kontrastmitteln verspürt der Patient manchmal ein warmes Gefühl im ganzen Körper. Andere Kontrastmittel lösen ein Kältegefühl an der Injektionsstelle aus. Oral eingenommene Kontrastmittel können unangenehm schmecken.

Nebenwirkungen von röntgendichten Kontrastmitteln Im Allgemeinen sind röntgendichte Kontrastmittel sehr sicher, besonders, wenn sie oral eingenommen oder in den After eingeführt werden. Nur bei einigen Personen treten Nebenwirkungen im Zusammenhang mit jodhaltigen Kontrastmitteln auf. Hierzu gehören: Eine allergische Reaktion

Schädigung der Nieren, vor allem bei Personen, die bereits bestehende Nierenschäden aufweisen, oder bei Verwendung großer Mengen des Kontrastmittels Allergische Reaktionen auf Kontrastmittel Allergische Reaktionen auf das Kontrastmittel können sehr unterschiedlich ausgeprägt sein: In milder Form kommt es zu Übelkeit, Hitzewallungen oder Juckreiz

In mäßiger Form kommt es zu Ausschlägen, Erbrechen oder Schüttelfrost

In schwerer oder lebensbedrohlicher Form (anaphylaktisch) treten allergische Reaktionen mit Schwellung im Hals, mit Beeinträchtigung der Atmung und Keuchatmung mit starkem Blutdruckabfall oder mit Herzrhythmusstörungen auf. Bereits beim ersten Zeichen einer Reaktion wird die Gabe des Kontrastmittels abgebrochen. Milde oder mäßig schwere Reaktionen werden mit dem intravenös verabreichten Antihistaminikum Diphenhydramin behandelt. Schwere Reaktionen werden je nach Art der Reaktion mit Sauerstoff, intravenös verabreichter Flüssigkeit, Adrenalin oder anderen Medikamenten behandelt. Die Wahrscheinlichkeit einer allergischen Reaktion auf Kontrastmittel ist bei Personen mit den folgenden Merkmalen am wahrscheinlichsten: Vorliegen vieler anderer Allergien

Asthma

Zuvor aufgetretene allergische Reaktion auf ein Kontrastmittel Falls es nach der Anwendung von jodhaltigen Kontrastmitteln bereits mehrmals zu schweren Reaktionen kam, sollte ein Bildgebungsverfahren vorgezogen werden, für das keine Kontrastmittel erforderlich sind. Muss ein jodhaltiges Kontrastmittel angewendet werden, kann eine Reaktion mit Medikamenten wie Diphenhydramin plus einem Kortikosteroid verhindert werden. Patienten, die bereits zuvor auf ein Kontrastmittel reagiert haben, sollten ihren Arzt darüber informieren, bevor ein bildgebendes Verfahren durchgeführt wird.