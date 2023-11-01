skip to main content
Bildgebende Verfahren im Überblick

VonMustafa A. Mafraji, MD, Rush University Medical Center
Überprüft vonWilliam E. Brant, MD, University of Virginia
Überprüft/überarbeitet Geändert Nov. 2023
Bildgebende Verfahren bilden das Körperinnere ab – entweder ganz oder teilweise. Bildgebende Verfahren helfen Ärzten bei der Diagnose einer Erkrankung, der Feststellung des Schweregrads und bei der Überwachung von erkrankten Patienten. Die meisten bildgebenden Verfahren sind schmerzlos, relativ sicher und nicht invasiv, d. h. ein Schnitt in die Haut oder das Einführen eines Instruments in den Körper ist nicht notwendig.

Bildgebende Verfahren arbeiten mit folgenden Mitteln:

Es gibt einige Risiken bei der Anwendung von Strahlung in medizinischen bildgebenden Verfahren.

Für Informationen zu bildgebenden Verfahren für bestimmte Diagnosen und Früherkennungsuntersuchungen (Screenings) siehe Folgende:

