Selbstmordverhalten

Menschen in Krisen oder mit Selbstmordgedanken können 988 per Telefon oder Textnachrichten kontaktieren und sind dann mit Lifeline Chat & Text, einer Seelsorge-Hotline, verbunden. Zusätzliche Unterstützung ist auf den folgenden Websites verfügbar: 988 Suicide and Crisis Lifeline und American Foundation for Suicide Prevention.

Manchmal kommt ein versuchter oder vollendeter Selbstmord für enge Verwandte und Freunde völlig überraschend, aber sehr oft gibt es vorher klare Warnzeichen. Anzeichen von Verzweiflungs- oder Selbstmordgedanken, auf die man achten sollte, schließen sämtliche Veränderungen im normalen Verhalten einer Person ein, z. B. Veränderungen in der Stimmung, Verhalten, Schlaf oder auch dem Antrieb. Da die meisten selbstmordgefährdeten Menschen nicht direkt über ihre Gedanken oder ihre Verzweiflung sprechen, sollten sämtliche Äußerungen dieser Personen, die darauf hinweisen, dass sie keine Hoffnung mehr haben, sich eingesperrt fühlen oder sich als Last für andere empfinden, als wichtige Warnzeichen verstanden werden. Verhaltensveränderungen schließen das Zurückziehen von üblichen Aktivitäten, Erregungszustände, Wutausbrüche, Gereiztheit, mehr zu trinken oder Drogen zu nehmen als üblich, oder anderes ungewöhnliches Verhalten ein, wie etwa sich zu verabschieden oder persönliche Habseligkeiten zu verschenken. Jede Erwähnung von Selbstmordgedanken – selbst in Form von Witzen und vor allem jeder Selbstmordversuch selbst – muss ernst genommen werden. Wird dies ignoriert, ist ein Leben in Gefahr.

Wenn eine Person gerade dabei ist, einen Selbstmordversuch zu begehen oder diesen gerade begangen hat, sollten die zuständigen Behörden sofort verständigt werden (in den USA über den Notruf 911), damit die Notdienste so schnell wie möglich vor Ort sein können. Bis zum Eintreffen des Notdienstes sollte man bei der Person bleiben und in ruhigem, objektiven und einfühlenden Ton mit ihr sprechen.

Ein Arzt kann Patienten, die mit Selbstmord drohen oder einen Selbstmordversuch unternommen haben, stationär aufnehmen. In den meisten Bundesstaaten der USA dürfen Ärzte Patienten gegen ihren Willen ins Krankenhaus einweisen, wenn sie der Ansicht sind, dass ein hohes Verletzungsrisiko für den Patienten oder andere besteht.

Neue umfassende Leitlinien der öffentlichen Gesundheit zur Vorbeugung von Selbstmord setzen mehrere Methoden ein, unter anderem Schulungen zur Selbstmordprävention und Schulung von beratenden KollegInnen an Schulen und in Arbeitsplätzen. Die Verbesserung des Zugangs zu psychischer Behandlung umfasst eine stationäre Behandlung in psychiatrischen Einrichtungen als auch in medizinischen Erstversorgungseinrichtungen und Notaufnahmen, mit denen das Selbstmordrisiko gesenkt wird. In jüngster Zeit hat auch künstliche Intelligenz, die in Social-Media-Plattformen eingesetzt wird, dabei geholfen, gefährdete Personen zu identifizieren und ihnen zeitnah Hilfe anzubieten. Leitlinien der öffentlichen Gesundheit, die für einen schwierigeren Zugang zu tödlichen Waffen sorgen, zählen ebenfalls zu den vorbeugenden Maßnahmen.