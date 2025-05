Bei Personen mit Bulimia nervosa kommt es zu wiederholten Episoden mit Essattacken. Das bedeutet, die Betroffenen verzehren eine sehr viel größere Menge an Nahrungsmitteln, als die meisten Menschen in einer ähnlichen Zeitspanne unter ähnlichen Umständen essen würden. Umstände und Kultur sind wichtig, weil die für eine normale Mahlzeit als übertrieben erachtete Menge sich von der Menge, die für eine Feiertagsmahlzeit als übertrieben erachtet wird, unterscheiden kann.

Oft lösen emotionale Belastungen die gewöhnlich geheim gehaltenen Essanfälle aus. Bei den Essattacken, die mit einem Gefühl des Kontrollverlusts einhergehen, essen die Betroffenen, ohne hungrig zu sein und solange bis es ihnen körperlich schlecht geht.

Die Betroffenen neigen zu süßer, fettreicher Nahrung wie Eiscreme und Torte. Die Menge der Nahrungsaufnahme variiert und kann tausende von Kalorien umfassen. Exzessives Essen kann mehrere Male am Tage erfolgen.

Wussten Sie ?

Beim Versuch, die überschüssige Nahrungszufuhr wieder auszugleichen, benutzen Menschen verschiedene Kompensationsmethoden:

Abführen – zum Beispiel durch Erbrechen (selbst ausgelöstes Erbrechen) oder die Einnahme von Abführmitteln oder Diuretika (Medikamente zur Ausscheidung von mehr Wasser aus den Nieren)

Strenge Diät oder Fasten

Übermäßiges Körpertraining

Jede Kombination der Vorgenannten

Viele nehmen auch Abführmittel (Diuretika) ein, um das vermeintliche Aufgeblähtsein zu behandeln.

Anders als bei Anorexia nervosa schwankt das Körpergewicht bei Menschen mit Bulimia nervosa meistens um den Normalwert. Übergewicht oder Adipositas betrifft nur sehr wenige Menschen mit Anorexia nervosa.

Anders als bei der Binge-Eating-Störung versuchen Personen mit Bulimia nervosa, übermäßiges Essen durch Abführen oder andere Maßnahmen auszugleichen.

Selbstinduziertes Erbrechen kann den Zahnschmelz angreifen, die Speicheldrüsen in den Wangen vergrößern (Ohrspeicheldrüsen) und zu einer Entzündung der Speiseröhre führen. Erbrechen kann die Kaliumwerte im Blut senken, was Herzrhythmusstörungen auslösen kann. Herzrhythmusstörungen können bei Menschen, die wiederholt große Mengen an Ipecacuanha-Sirup (Brechwurzel) zum Auslösen des Erbrechens einnehmen, zum plötzlichen Tod führen. In seltenen Fällen platzt der Magen oder reißt die Speiseröhre während einer Essattacke oder beim Erbrechen, was zu lebensbedrohlichen Komplikationen führt.

Menschen mit Bulimia nervosa beschäftigen sich zwanghaft mit ihrem Gewicht und beurteilen sich selbst auf der Grundlage ihres Gewichts und ihrer Figur. Auch ihr Selbstwertgefühl ist weitgehend von ihrem Gewicht und ihrer Figur abhängig.

Verglichen mit Menschen mit Anorexia nervosa sind sich Menschen mit Bulimie stärker über ihr Verhalten bewusst und leiden eher unter Reue- und Schuldgefühlen. Es ist wahrscheinlicher, dass sie ihre Besorgnis gegenüber einem Arzt oder einer anderen Vertrauensperson zugeben. Im Allgemeinen sind Menschen, die unter Bulimie leiden, eher extrovertiert. Sie sind auch anfälliger für impulsives Verhalten, Drogen- und Alkoholmissbrauch und Depressionen. Sie machen sich Sorgen um ihr Gewicht und die Teilnahme an sozialen Aktivitäten.