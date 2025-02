Panikattacken und Panikstörungen

Die meisten Psychotherapien, die auf Angststörungen abzielen, einschließlich Panikstörungen, lehren die betroffene Person Techniken, wie sie sich besser entspannen kann. Zu den Entspannungsstrategien zählen Achtsamkeit, Meditation, Hypnose, körperliche Aktivität und langsames, stetiges Atmen. Diese Strategien sind ein wichtiger Bestandteil der Therapie, da sie sowohl die Angst lindern als auch die Fortsetzung einer Psychotherapie ermöglichen, die Angst auslösen kann.

Eine kognitive Verhaltenstherapie (KVT) hat sich bei einer Panikstörung als wirksam erwiesen. Die KVT steht als Sammelbegriff für verschiedene Gesprächstherapien, die sich auf dysfunktionales Denken und/oder dysfunktionales Verhalten konzentrieren.

Die Betroffenen können ihren eigenen, doch dysfunktionalen Denkzyklus haben, der Angst und/oder Panik auslösen kann. Zum Beispiel könnte sich eine Person grundsätzlich Sorgen wegen eines Herzinfarkts machen und übermäßig viel Zeit damit verbringen, ihren Körper auf Anzeichen eines Herzinfarkts zu untersuchen. Schon beim kleinsten Zwicken in der Brust beginnt die Person dann möglicherweise einen Denkzyklus, der schnell zu einer panischen, fälschlichen Annahme führt, dass sie kurz vor dem Tod steht. Bei der KVT werden diese Zyklen deutlich gemacht und Patienten dann beigebracht, ihre verzerrten Gedanken und falschen Ansichten zu erkennen und zu kontrollieren. Sie sind dann besser in der Lage, ihr Verhalten besser an die jeweiligen Situationen anzupassen. Darüber hinaus ermutigt die Behandlung sie, sich allmählich Situationen auszusetzen, die wahrscheinlich die Panik auslösen könnten, wodurch der vermeintliche Zusammenhang zwischen der Situation und den Symptomen aufgehoben wird.

Die Patienten können Folgendes lernen: