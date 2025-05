Akute tubuläre Nekrose

Von akuter Nierentubulusnekrose Betroffene weisen in der Regel keine Symptome auf. In schweren Fällen entwickelt sich jedoch eine Niereninsuffizienz (Verlust eines Großteils der Nierenfunktion) und die Harnausscheidung sinkt unter die Normalmenge. Wenn die Niereninsuffizienz einen kritischen Zustand erreicht hat, leidet der Betroffene unter Umständen an Übelkeit, Erbrechen, Schwächegefühl, Muskelkrämpfen und Verwirrtheit.