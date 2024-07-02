Nebenwirkungen der Chemotherapie

Die Wirkungen betreffen sehr häufig den Magen-Darm-Trakt und umfassen unter anderem Folgendes:

Appetitlosigkeit

Übelkeit und Erbrechen

Durchfall

Diese Symptome können auch vom Krebs selbst verursacht werden.

Appetitlosigkeit ist häufig und kann zu Gewichtsverlust führen. Betroffenen, die mehr als 10 % ihres idealen Körpergewichts verlieren, geht es nicht so gut wie Betroffenen, die ihr Körpergewicht beibehalten können oder weniger an Gewicht verlieren. Die Patienten werden ermutigt, sich weiterhin gut zu ernähren. Es gibt mehrere Medikamente, die den Appetit anregen. Es ist jedoch nicht klar, ob sie den Gewichtsverlust umkehren, die Lebensqualität verbessern oder das Überleben verlängern können.

Übelkeit und Erbrechen beeinträchtigen die Lebensqualität erheblich. Krebspatienten denken oftmals, dass alle Krebsmedikamente Übelkeit und Erbrechen verursachen. Diese Symptome sind bei bestimmten Medikamenten und in bestimmten Situationen jedoch wahrscheinlicher. Übelkeit und Erbrechen können in der Regel durch die Anwendung von Medikamenten (Antiemetika), insbesondere Granisetron, Ondansetron oder Aprepitant, verhindert oder gelindert werden. Diese Medikamente werden gegebenenfalls vor einer Dosis der Chemotherapie gegeben und werden auch verabreicht, um die Übelkeit und das Erbrechen nach Beginn der Chemotherapie zu verhindern. Die Übelkeit kann auch beeinflusst werden, indem man kleine Mahlzeiten zu sich nimmt und ballaststoffreiche Nahrung, die Blähungen erzeugt, oder sehr warme oder kalte Speisen meidet. Bei einigen Zuständen kann zur Linderung der durch die Chemotherapie verursachten Übelkeit und des Erbrechens Marihuana verschrieben werden.

Durchfall tritt häufig nach der Behandlung mit Chemotherapeutika oder zielgerichteten Therapien (sowie nach einer Strahlentherapie) auf. Zur Behandlung wird in der Regel Loperamid angewendet.