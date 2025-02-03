Bei Neugeborenen tritt die Hälfte aller Fälle nach einer Geburt mit Komplikationen durch eine vorzeitige Plazentaablösung auf. Der zweithäufigste Grund ist eine bakterielle Infektion der Blutbahn (Sepsis).

Bei Kindern kann eine Nierenrindennekrose nach schweren Infektionen, massiver Dehydratation, Schock oder durch das hämolytisch-urämische Syndrom auftreten.

Bei Frauen tritt bei etwa der Hälfte aller Fälle die Nierenrindennekrose in Folge von Schwangerschaftskomplikationen auf, wie eine vorzeitige Plazentaablösung oder eine Fehllage der Plazenta, Blutungen aus der Gebärmutter, Infektionen unmittelbar nach der Geburt, Verstopfung einer Arterie durch Fruchtwasser, Tod des Fötus in der Gebärmutter und schwangerschaftsbedingter Bluthochdruck (Präeklampsie).

Zu den anderen Ursachen bei Erwachsenen gehören eine schwere Infektion, der Blutverlust nach Verletzungen, die Abstoßung einer transplantierten Niere, Verbrennungen, Entzündungen der Bauchspeicheldrüse (Pankreatitis), Schlangenbisse, die Einnahme bestimmter Medikamente und durch bestimmte Chemikalien verursachte Vergiftungen.