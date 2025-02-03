Von den Fettanlagerungen, die an der verhärteten (atherosklerotischen) Gefäßwand (normalerweise der Aorta) kleben, lösen sich Teile ab, werden mit dem Blutstrom transportiert und entwickeln sich zu Emboli. Einige dieser Emboli werden zu den kleinen Nierenarterien transportiert, blockieren diese und unterbrechen die Blutversorgung. Gewöhnlich sind beide Nieren gleichermaßen und gleichzeitig betroffen. Emboli können auch andere Organe befallen und dort den Blutfluss blockieren.

Dieses Fettmaterial kann sich bei schwerer Atherosklerose der Aorta spontan ablösen. Häufiger jedoch geschieht dies als Komplikation bei einem chirurgischen Eingriff, einer Angioplastie oder bei bildgebenden Diagnostikverfahren, bei der die Aorta beteiligt ist, wie die Arteriographie, wenn versehentlich an der Aorteninnenwand anhaftendes Fettmaterial gelöst wird. Das Cholesterinembolie-Syndrom tritt am häufigsten bei älteren Erwachsenen auf.