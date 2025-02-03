Diese Emboli entwickeln sich meistens als Komplikation bei einem chirurgischen Eingriff oder einem Eingriff an einer atherosklerotischen Aorta.
Es können Symptome wie Niereninsuffizienz, blaue Zehen oder eine netzartige violette Hautverfärbung der Füße und der Beine auftreten.
Um die Diagnose zu bestätigen, kann eine Gewebeprobe der Niere entnommen werden.
(Siehe auch Übersicht über Erkrankungen der Blutgefäße der Nieren.)
Ursachen des Cholesterinembolie-Syndroms
Von den Fettanlagerungen, die an der verhärteten (atherosklerotischen) Gefäßwand (normalerweise der Aorta) kleben, lösen sich Teile ab, werden mit dem Blutstrom transportiert und entwickeln sich zu Emboli. Einige dieser Emboli werden zu den kleinen Nierenarterien transportiert, blockieren diese und unterbrechen die Blutversorgung. Gewöhnlich sind beide Nieren gleichermaßen und gleichzeitig betroffen. Emboli können auch andere Organe befallen und dort den Blutfluss blockieren.
Dieses Fettmaterial kann sich bei schwerer Atherosklerose der Aorta spontan ablösen. Häufiger jedoch geschieht dies als Komplikation bei einem chirurgischen Eingriff, einer Angioplastie oder bei bildgebenden Diagnostikverfahren, bei der die Aorta beteiligt ist, wie die Arteriographie, wenn versehentlich an der Aorteninnenwand anhaftendes Fettmaterial gelöst wird. Das Cholesterinembolie-Syndrom tritt am häufigsten bei älteren Erwachsenen auf.
Symptome des Cholesterinembolie-Syndroms
Das Cholesterinembolie-Syndrom kann dazu führen, dass die Nieren entweder akut oder langsam fortschreitend die Fähigkeit verlieren, Abfallprodukte aus dem Blut zu filtern (akute Nierenschädigung, chronische Nierenerkrankung oder Niereninsuffizienz). Wenn Dauer und Schwere der Niereninsuffizienz zunehmen, treten Symptome wie Ermüdung, Übelkeit, Appetitlosigkeit, Juckreiz und Konzentrationsschwierigkeiten auf. Die Symptome werden durch Störungen in Muskeln, Gehirn, Nerven, Herz, Verdauungstrakt und der Haut verursacht, die Folgen der Niereninsuffizienz sein können.
Ein Embolus kann auch in anderen Organen Symptome verursachen. Wenn Emboli in die Arme und Beine gelangen, kann eine Blau- oder Dunkelfärbung der Zehen auftreten, die Haut sich netzartig violett oder dunkel verfärben und sogar ein Wundbrand entstehen. Im Auge können Emboli plötzliche Blindheit auslösen.
Diagnose des Cholesterinembolie-Syndroms
Blut- und Urintests
Mitunter eine Nierenbiopsie
Bei einer mittels Bluttests nachgewiesenen verminderten Nierenfunktion nach einem Verfahren an der Aorta wird ein Cholesterinembolie-Syndrom vermutet. Es werden auch Routine-Urintests durchgeführt.
Eine Nierenbiopsie ist die beste Option für die Bestätigung der Diagnose eines Cholesterinembolie-Syndroms, ist aber meist nicht notwendig. Eine unter dem Mikroskop untersuchte Gewebeprobe dient als Nachweis für Fettmaterial in den kleinsten Nierenarterien. Auch eine Gewebeprobe aus Haut und Muskeln kann bei der Diagnosestellung helfen.
Um den Ursprung der Emboli zu bestimmen, ist manchmal eine Ultraschalluntersuchung der Aorta notwendig.
Behandlung des Cholesterinembolie-Syndroms
Behandlung des Ursprungs des Embolus
Behandlung von Bluthochdruck und hohem Cholesterinspiegel
Manchmal Dialyse
Obwohl die meisten Menschen mit Cholesterinembolie-Syndrom überleben, kommt es bei einem Drittel bis zur Hälfte zu Niereninsuffizienz und sie werden dialysepflichtig.
Manchmal kann die Quelle der Emboli behandelt werden, sodass keine neuen Emboli entstehen können. Eine direkte Behandlung zur Entfernung bestehender Nierenemboli ist allerdings nicht verfügbar. Die bestmögliche Versorgung des Patienten steht bei der Behandlung im Vordergrund. Beispielsweise wird ein Bluthochdruck behandelt, ebenso wie hohes Cholesterin, in der Regel mit einem Statin. Bei Niereninsuffizienz kann eine Dialyse erforderlich werden; in einigen Fällen nehmen die Nieren aber ihre Funktionsfähigkeit wieder auf.
Die Langzeitbehandlung konzentriert sich auch auf die Vorbeugung und Behandlung der zugrundeliegenden Atherosklerose.
Weitere Informationen
Die folgenden Quellen in englischer Sprache können nützlich sein. Bitte beachten Sie, dass das MANUAL nicht für den Inhalt dieser Quellen verantwortlich ist.
American Association of Kidney Patients (AAKP): Die AAKP verbessert das Leben von Patienten durch Aufklärung, Interessenvertretung und Förderung eines Gemeinschaftsgefühls bei Patienten mit Nierenerkrankungen.
American Kidney Fund (AKF): Der AKF bietet Informationen zu Nierenerkrankungen und Nierentransplantationen, bedarfsbasierte finanzielle Unterstützung für die Handhabung medizinischer Kosten, Webinare für medizinische Fachkräfte und Möglichkeiten zu Interessenvertretungen.
National Kidney Foundation (NKF): Dieses Clearinghouse bietet verschiedene Dienstleistungen, von Informationen zu den Grundlagen der Nierenfunktion bis zum Zugang zu Behandlungen und zur Unterstützung für Patienten mit Nierenerkrankungen. Es bietet fortlaufende medizinische Schulungskurse und Forschungsgelegenheiten und unterstützt medizinische Fachkräfte.
National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK): Allgemeine Informationen zu Nierenerkrankungen, einschließlich Forschungsergebnissen, Statistiken und Programmen zum Gesundheitswesen und für Beratungsstellen.