Wucherungen im Mund

Raucher und Alkoholtrinker oder Menschen, die sowohl rauchen als auch trinken, tragen höheres Risiko für Mundkrebs. Bei Menschen, die Tabak kauen und schnupfen, entwickeln sich Krebsgeschwülste oft auf der Innenseite von Lippen und Wangen. Bei anderen Menschen sind die häufigsten Stellen für Mundkrebs u. a. die Seiten der Zunge, der Mundboden und die Kehle. Krebserkrankungen durch eine Infektion des Mundraums mit dem humanen Papillomavirus (HPV), insbesondere mit Typ 16, treten normalerweise im hinteren Rachenbereich, an der Zungenbasis und in den Gaumenmandeln auf. HPV-Infektionen sind heutzutage eine häufiger auftretende Ursache für Krebserkrankungen an diesen Stellen als Tabak. Nur selten handelt es sich bei Krebstumoren im Mundbereich um Metastasen, die von Krebserkrankungen in anderen Körperteilen ausgehen, wie z. B. Lunge, Brust oder Prostata.

Mundkrebs kann viele unterschiedliche Erscheinungsformen haben, ähnelt aber typischerweise präkanzerösen Läsionen (z. B. weiße, rote oder gemischte weiße Flecken, die nicht leicht weggewischt werden können).