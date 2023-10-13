Schulterstreckung in Bauchlage
1. Patient liegt auf dem Bauch und lässt den betroffenen Arm seitlich von der Liege herabhängen, wobei der Daumen nach außen vom Körper weg zeigt.
2. Den Ellenbogen gestreckt lassen und den Arm auf Rumpfhöhe strecken, während das Schulterblatt nach unten und hinten gedrückt wird.
3. In die Ausgangsposition zurückkehren.
4. 3 Durchgänge mit 10 Wiederholungen durchführen.
5. Eventuell ein leichtes Gewicht hinzunehmen, falls dies erträglich ist.
Mit freundlicher Genehmigung von Tomah Memorial Hospital, Abteilung für Physiotherapie, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; und Whitney Gnewikow, DPT, ATC.