Ursachen des sekundären Raynaud-Syndroms

Ursache

Beispiele

Autoimmun- und entzündliche Erkrankungen

Mischkollagenose oder undifferenzierte Erkrankung des Bindegewebes

Idiopathische entzündliche Myopathien (z. B. Polymyositis oder Dermatomyositis)

Rheumatoide Arthritis

Sjögren-Syndrom

Systemischer Lupus erythematodes

Systemische Sklerodermie

Hormonelle Störungen

Schilddrüsenunterfunktion

Erkrankungen des Blutes

Kälteagglutininkrankheit

Polycythaemia vera

Krebs und verwandte Erkrankungen

Neuroendokrine Tumore im Magen-Darm-Trakt

Paraneoplastisches Syndrom

Nervenstörungen

Karpaltunnelsyndrom

Trauma

Erfrierungen

Vibration

Blutgefäßerkrankungen

Schultergürtel-Kompressionssyndrom (Thoracic-outlet-Syndrom)

Medikamente und Substanzen

Betablocker

Kokain

Ergotaminpräparate (zur Behandlung von Migräne und zur Kontrolle von Blutungen nach der Geburt)

Nikotin

Stimulierende Medikamente

