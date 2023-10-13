Ursachen des sekundären Raynaud-Syndroms
Ursache
Beispiele
Autoimmun- und entzündliche Erkrankungen
Mischkollagenose oder undifferenzierte Erkrankung des Bindegewebes
Idiopathische entzündliche Myopathien (z. B. Polymyositis oder Dermatomyositis)
Systemischer Lupus erythematodes
Hormonelle Störungen
Erkrankungen des Blutes
Krebs und verwandte Erkrankungen
Neuroendokrine Tumore im Magen-Darm-Trakt
Nervenstörungen
Trauma
Vibration
Blutgefäßerkrankungen
Schultergürtel-Kompressionssyndrom (Thoracic-outlet-Syndrom)
Medikamente und Substanzen
Betablocker
Kokain
Ergotaminpräparate (zur Behandlung von Migräne und zur Kontrolle von Blutungen nach der Geburt)
Nikotin
Stimulierende Medikamente