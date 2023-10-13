Einige Ursachen übermäßiger Blutungen
Ursache
Beispiele
Blutplättchenerkrankungen
Verringerte Anzahl an Blutplättchen
Zirrhose, wenn die Milz vergrößert ist
DIC, wenn sie schnell voranschreitet
Medikamente, die die Zerstörung von Blutplättchen auslösen können (einschließlich Heparin, Chinidin, Chinin, Sulfonamide, Sulfonylharnstoffe oder Rifampin)
Hämolytisch-urämisches Syndrom
Eine erhöhte Anzahl Blutplättchen (was häufig zu übermäßiger Blutgerinnung, aber manchmal auch zu übermäßigen Blutungen führen kann)
Ungenügende Funktion der Blutplättchen
Medikamente, die zu einer ungenügenden Funktion der Blutplättchen führen können (einschließlich Aspirin oder anderer NSAR)
Blutgerinnungsstörungen
Erworben
Antikoagulanzien (Medikamente, die die Blutgerinnung hemmen), einschließlich Heparin, Warfarin oder DOAK (einschließlich Dabigatran, Apixaban, Edoxaban und Rivaroxaban)
DIC, wenn sie langsam voranschreitet
Erblich
Blutgefäßerkrankungen
Erworben
Immunglobulin-A-assoziierte Vaskulitis
Erblich
Bindegewebskrankheiten (wie das Marfan-Syndrom)
Hereditäre hämorrhagische Teleangiektasie
DIC = Verbrauchskoagulopathie; DOAK = direkte orale Gerinnungshemmer, HIV = humanes Immunschwächevirus; NSAR = nichtsteroidale Antirheumatika, VWF = Von-Willebrand-Faktor.