Einige Ursachen übermäßiger Blutungen

Ursache

Beispiele

Blutplättchenerkrankungen

Verringerte Anzahl an Blutplättchen

Aplastische Anämie

Zirrhose, wenn die Milz vergrößert ist

DIC, wenn sie schnell voranschreitet

Medikamente, die die Zerstörung von Blutplättchen auslösen können (einschließlich Heparin, Chinidin, Chinin, Sulfonamide, Sulfonylharnstoffe oder Rifampin)

Hämolytisch-urämisches Syndrom

HIV-Infektion

Immunthrombozytopenie

Leukämie

Thrombotisch-thrombozytopenische Purpura

Eine erhöhte Anzahl Blutplättchen (was häufig zu übermäßiger Blutgerinnung, aber manchmal auch zu übermäßigen Blutungen führen kann)

Primäre Thrombozythämie

Ungenügende Funktion der Blutplättchen

Chronische Nierenerkrankung

Medikamente, die zu einer ungenügenden Funktion der Blutplättchen führen können (einschließlich Aspirin oder anderer NSAR)

Multiples Myelom

Von-Willebrand-Krankheit

Blutgerinnungsstörungen

Erworben

Antikoagulanzien (Medikamente, die die Blutgerinnung hemmen), einschließlich Heparin, Warfarin oder DOAK (einschließlich Dabigatran, Apixaban, Edoxaban und Rivaroxaban)

DIC, wenn sie langsam voranschreitet

Leberkrankheit

Vitamin-K-Mangel

Erblich

Hämophilie

Blutgefäßerkrankungen

Erworben

Immunglobulin-A-assoziierte Vaskulitis

Vitamin-C-Mangel

Erblich

Bindegewebskrankheiten (wie das Marfan-Syndrom)

Hereditäre hämorrhagische Teleangiektasie

Von-Willebrand-Krankheit

DIC = Verbrauchskoagulopathie; DOAK = direkte orale Gerinnungshemmer, HIV = humanes Immunschwächevirus; NSAR = nichtsteroidale Antirheumatika, VWF = Von-Willebrand-Faktor.

