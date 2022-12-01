Tumoren können in der Luftröhre (Trachea), im Rachen (Pharynx) sowie im Kehlkopf (Larynx) entstehen. Diese wachsen entweder in die jeweiligen Strukturen oder drücken darauf, was die Atmung behindert. Auch aus anderen Bereichen des Körpers können Tumoren hierher streuen (Metastasen bilden).

Tumoren in der Luftröhre sind selten. Sie sind häufig bösartig (maligne) und lokal fortgeschritten (d. h. sie haben sich auf nahe gelegenes Gewebe oder Lymphknoten ausgebreitet).

Die häufigsten bösartigen Tumoren der Luftröhre sind Plattenepithelkarzinome, zystische Adenokarzinome, karzinoide Tumoren und Mukoepidermoidkarzinome.

Der häufigste gutartige (benigne) Tumor der Atemwege ist das Plattenepithel-Papillom. Doch auch andere gutartige Erkrankungen sind möglich.

Symptome von Tumoren der Atemwege Symptome von Tumoren der Atemwege sind: Kurzatmigkeit (Dyspnoe)

Husten

Bluthusten (Hämoptyse)

Keuchatmung oder andere auffällige Atemgeräusche Auch Schwierigkeiten beim Schlucken und Heiserkeit sind möglich.

Diagnose von Tumoren der Atemwege Bronchoskopie Ein Tumor der Atemwege kann vermutet werden, wenn sich die Symptome nach und nach entwickeln und wenn Standardbehandlungen keine Wirkung zeigen, beispielsweise wenn Asthmamedikamente die Keuchatmung nicht verbessern. Besteht der Verdacht auf einen Tumor der Atemwege, wird eine Bronchoskopie angeordnet. Damit kann die Blockade verbessert werden und es ist außerdem möglich, Proben zu entnehmen, um die Diagnose stellen zu können. Wird ein Tumor festgestellt, sind weitergehende Tests notwendig, um die Stadieneinteilung vornehmen zu können.

Behandlung von Tumoren der Atemwege Operation

Strahlentherapie

Techniken zur Reduzierung der Obstruktion Bestimmte Tumoren der Atemwege sollten, wenn möglich, operativ entfernt werden. In anderen Fällen wird eine Strahlentherapie mit oder ohne Chemotherapie oder gezielte Therapien empfohlen. Ist ein chirurgischer Eingriff nicht möglich, stehen bestimmte weniger invasive Verfahren zur Verfügung, um einen Teil des Tumors zu entfernen. Die Vaporisation mit einem Laser, photodynamische Therapie, Kryotherapie sowie die endobronchiale Brachytherapie sind Möglichkeiten, einen Tumor zu entfernen, der einen Atemweg blockiert. Drückt ein Tumor auf die Luftröhre, kann ein Stent eingeführt werden, damit die Luftröhre offen bleibt oder es kommt eine Strahlentherapie zum Einsatz, um den Tumor zu verkleinern.