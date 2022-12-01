Tumoren können in der Luftröhre (Trachea), im Rachen (Pharynx) sowie im Kehlkopf (Larynx) entstehen. Diese wachsen entweder in die jeweiligen Strukturen oder drücken darauf, was die Atmung behindert. Auch aus anderen Bereichen des Körpers können Tumoren hierher streuen (Metastasen bilden).
Tumoren in der Luftröhre sind selten. Sie sind häufig bösartig (maligne) und lokal fortgeschritten (d. h. sie haben sich auf nahe gelegenes Gewebe oder Lymphknoten ausgebreitet).
Die häufigsten bösartigen Tumoren der Luftröhre sind Plattenepithelkarzinome, zystische Adenokarzinome, karzinoide Tumoren und Mukoepidermoidkarzinome.
Der häufigste gutartige (benigne) Tumor der Atemwege ist das Plattenepithel-Papillom. Doch auch andere gutartige Erkrankungen sind möglich.
Symptome von Tumoren der Atemwege
Symptome von Tumoren der Atemwege sind:
Kurzatmigkeit (Dyspnoe)
Husten
Bluthusten (Hämoptyse)
Keuchatmung oder andere auffällige Atemgeräusche
Auch Schwierigkeiten beim Schlucken und Heiserkeit sind möglich.
Diagnose von Tumoren der Atemwege
Bronchoskopie
Ein Tumor der Atemwege kann vermutet werden, wenn sich die Symptome nach und nach entwickeln und wenn Standardbehandlungen keine Wirkung zeigen, beispielsweise wenn Asthmamedikamente die Keuchatmung nicht verbessern. Besteht der Verdacht auf einen Tumor der Atemwege, wird eine Bronchoskopie angeordnet. Damit kann die Blockade verbessert werden und es ist außerdem möglich, Proben zu entnehmen, um die Diagnose stellen zu können.
Wird ein Tumor festgestellt, sind weitergehende Tests notwendig, um die Stadieneinteilung vornehmen zu können.
Behandlung von Tumoren der Atemwege
Operation
Strahlentherapie
Techniken zur Reduzierung der Obstruktion
Bestimmte Tumoren der Atemwege sollten, wenn möglich, operativ entfernt werden. In anderen Fällen wird eine Strahlentherapie mit oder ohne Chemotherapie oder gezielte Therapien empfohlen.
Ist ein chirurgischer Eingriff nicht möglich, stehen bestimmte weniger invasive Verfahren zur Verfügung, um einen Teil des Tumors zu entfernen. Die Vaporisation mit einem Laser, photodynamische Therapie, Kryotherapie sowie die endobronchiale Brachytherapie sind Möglichkeiten, einen Tumor zu entfernen, der einen Atemweg blockiert. Drückt ein Tumor auf die Luftröhre, kann ein Stent eingeführt werden, damit die Luftröhre offen bleibt oder es kommt eine Strahlentherapie zum Einsatz, um den Tumor zu verkleinern.
Prognose bei Tumoren der Atemwege
Die Prognose hängt von der Art des Krebses ab. Die Prognose ist tendenziell schlechter, wenn sich der Krebs auf die Lymphknoten im Hals oder der Brust ausgebreitet hat oder wenn er in nahe gelegene Strukturen gewachsen ist.
Weitere Informationen
Die folgenden Informationsquellen in englischer Sprache bieten Patienten und ihren Betreuungspersonen Informationen und Unterstützung. MDS MANUAL ist für den Inhalt dieser Quellen nicht verantwortlich.
American Cancer Society: Allgemeine Informationen zu allen Formen von Krebs, einschließlich Vorbeugung, Tests, Behandlungen und Informationen für Patienten, die mit Krebs leben, und für ihre Betreuungspersonen
American Cancer Society: Lungenkrebs: Spezifischere Informationen von ACS zu Lungenkrebs, einschließlich Formen von Krebs, Screening und Behandlungen
American Lung Association: Allgemeine Informationen zu allen Lungenerkrankungen, einschließlich Lungenkrebs und Raucherentwöhnung
American Lung Association: Lungenkrebs: Spezifischere Informationen von der American Lung Association (ALA) zu Lungenkrebs, unter anderem, was nach einer Lungenkrebsdiagnose zu tun ist
CancerCare: Allgemeine Informationen zu allen Formen von Krebs, unter anderem mit Beratungshilfen und Selbsthilfegruppen
CancerCare: Lungenkrebs: Spezifischere Informationen von CancerCare für Menschen mit Lungenkrebs, einschließlich Dienstangebote zur Unterstützung und Links zu weiteren Hilfsmitteln
National Cancer Institute: Informationsseiten der US-amerikanischen Regierung zu Krebs, einschließlich aktuelle Nachrichten aus der Forschung und Informationen über klinische Studien
National Cancer Institute: Lungenkrebs: Spezifischere Informationen von der NCI zu Lungenkrebs, insbesondere zu Fortschritten in der Behandlung und den neuesten Ergebnissen aus der Forschung
National Coalition for Cancer Survivorship: Befürworter einer qualitativ hochwertigen Versorgung für alle Menschen mit Krebs