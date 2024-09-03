Das hepatopulmonale Syndrom bezeichnet einen niedrigen Sauerstoffspiegel im Blut aufgrund einer Weitung (Dilatation) der kleinen Lungenarterien, die bei Personen mit Lebererkrankung auftritt.

Beim hepatopulmonalen Syndrom entwickeln sich drei Anomalien, die zu einem niedrigen Sauerstoffgehalt im Blut führen können:

Es gibt eine mikroskopische Erweiterung der Arterien und Venen in der Lunge. Aufgrund der Erweiterung fließt mehr Blut durch die Lunge, als von der Lunge ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden kann.

Das Blut fließt schneller als normal durch die Lunge und lässt dem Blut weniger Zeit, um genügend Sauerstoff zu erhalten.

Anormale Verbindungen entstehen zwischen Arterien mit sauerstoffreichem Blut und Venen mit sauerstoffarmem Blut, sodass das Blut in solchen Arterien, die das Blut zum Körper transportieren, eine Mischung aus sauerstoffreichem und sauerstoffarmem Blut aufweisen. Diese Mischung hat einen geringeren Sauerstoffgehalt als normales Blut.

Es kommt zu Kurzatmigkeit, die sich beim Aufrichten häufig verschlechtert und besser wird, wenn der Betroffene sich hinlegt. Zudem sinkt der Sauerstoffspiegel im Blut, wenn der Betroffene sich aufsetzt. Die meisten Patienten haben zudem Symptome einer chronischen Leberkrankheit, wie kleine rote oder braune Flecken auf der Haut (Spinnennävi).

Diagnose des hepatopulmonalen Syndroms Pulsoximetrie

Häufig Kontrast-Echokardiografie und/oder Lungenszintigrafie Verdacht auf ein hepatopulmonales Syndrom besteht bei einer Leberkrankheit, bei der es zu Kurzatmigkeit kommt. Bei diesem Verdacht wird die Sauerstoffmenge im Blut mithilfe eines Sensors am Finger (Pulsoximetrie) bestimmt. Manchmal wird auch eine Blutprobe entnommen, nachdem die Person zunächst Umgebungsluft geatmet hat und nochmals, nachdem Sauerstoff geatmet wurde. Anschließend wird der Sauerstoffgehalt in den Proben bestimmt. Tests zur Diagnosestellung sind eine Art Echokardiografie, bei der intravenös eine Lösung gespritzt wird (Kontrast-Echokardiografie) sowie eine Lungenszintigrafie. Die Bläschen in der Lösung, die für das Echokardiogramm verwendet wird, und die radioaktive Substanz, die für die Lungenszintigrafie injiziert wird, gehen aufgrund der abnormen Verbindungen zwischen kleinen Arterien und Venen in der Lunge schneller durch die Lunge.