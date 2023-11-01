Lungenfunktionsprüfung (PFT)

Die Beurteilung einer Lungenerkrankung umfasst häufig Tests

Wie viel Luft die Lunge aufnehmen kann (Lungenvolumen)

Wie viel und wie schnell Luft ausgeatmet werden kann (Luftstrom)

Luftstrommessungen werden mit einem Spirometer gemacht, das aus einem Mundstück und einem mit einem Aufzeichnungsgerät verbundenen Schlauch besteht. Die zu testende Person sollte mit den Lippen das Mundstück möglichst dicht umfassen, und das Tragen von Nasenklammern stellt sicher, dass nur durch den Mund ein- und ausgeatmet wird. Während der Messung holt die Person tief Luft und atmet dann so stark und so schnell wie möglich durch den Schlauch wieder aus. Das Volumen der ein- und ausgeatmeten Luft und die Dauer jedes Atemzugs werden aufgezeichnet. Die Messungen werden mehrmals wiederholt, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse gleich sind. Oft werden die Tests wiederholt, nachdem die Person ein Medikament erhalten hat, das die Atemwege erweitert (Bronchodilatator).

Bei Erkrankungen wie Asthma und chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) ist die Fähigkeit, schnell auszuatmen, beeinträchtigt.

Einsatz eines Spirometers

Ein einfacheres Gerät zur Bestimmung, wie schnell Luft ausgeatmet werden kann, ist ein tragbares Peakflow-Messgerät. Nach tiefem Einatmen bläst die zu testende Person so kräftig wie möglich in das kleine Gerät.