Die Gallenblase wird normalerweise innerhalb von 24 bis 48 Stunden nach Einsetzen der Symptome entfernt, wenn:

Die akute Cholezystitis bestätigt wird und das Risiko einer Operation gering ist.

Der Patient älter ist oder Diabetes hat, denn in diesen Fällen kann die Cholezystitis wahrscheinlicher zu Infektionen führen.

Komplikationen wie Abszessbildung, Wundbrand (Gangrän) oder ein Gallenblasendurchbruch vermutet werden.

Der Patient eine akalkulöse Cholezystitis hat.

Wenn nötig, kann der chirurgische Eingriff auch um 6 Wochen oder mehr hinausgeschoben werden, bis der Anfall nachgelassen hat. Liegt eine Erkrankung vor, bei der eine Operation zu riskant wäre (z. B. schwere Erkrankungen von Herz, Lunge, Nieren oder Leber), wird die Operation verschoben, bis diese Erkrankung mit entsprechender Behandlung so gut wie möglich unter Kontrolle gebracht wurde. Wenn ein chirurgischer Eingriff verschoben oder komplett vermieden werden muss, muss die Gallenblase möglicherweise entleert werden, um die Infektion zu behandeln und ihre Ausbreitung zu verhindern. Die Drainage kann erfolgen, indem ein Schlauch durch die Bauchdecke in die Gallenblase eingeführt wird, wodurch Flüssigkeit aus dem Körper ablaufen kann. Alternativ kann während einer mittels endoskopischer Ultraschalluntersuchung (EUS) geleiteten Endoskopie ein Drainageschlauch ins Körperinnere eingesetzt werden. Bei einer EUS wird ein Endoskop mit einem kleinen Ultraschallgerät an der Spitze durch den Mund in den Magen und den Dünndarm eingeführt. Die Ultraschallbilder helfen dem Arzt, eine Drainage zwischen der Gallenblase und dem Dünndarm oder zwischen der Gallenblase und dem Magen zu legen.

Bei chronischer Cholezystitis wird die Gallenblase in der Regel entfernt, nachdem der aktuelle Anfall abgeklungen ist.

Die chirurgische Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie) wird in der Regel laparoskopisch, also mithilfe eines flexiblen Betrachtungstubus mit einem optischen Instrument, durchgeführt. Über kleine Einschnitte in der Bauchdecke werden das Laparoskop und das Operationsbesteck eingeführt. Damit wird dann die Gallenblase entfernt. Am Laparoskop befindet sich eine winzige Kamera, mit der das Innere des Körpers während des Eingriffs eingesehen werden kann.