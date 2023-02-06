Die Verwendung einiger Substanzen (z. B. bestimmte Drogen) führt zu einem Rauschgefühl. Dieser Rausch verleitet dazu, die Substanz immer wieder verwenden zu wollen. Bei den Substanzen kann es sich um ganz legal erhältliche Genussmittel handeln, wie z. B. Alkohol und Tabak, um illegale Drogen oder verschreibungspflichtige Medikamente. Manche Menschen finden einen Weg, verschreibungspflichtige Medikamente, wie zum Beispiel Opioide, auf illegalem Weg zu erhalten.

Von einer Substanzgebrauchsstörungen spricht man, wenn eine Substanz verwendet wird, obwohl sie Probleme zu Hause oder bei der Arbeit verursacht.