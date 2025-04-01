Umweltbedingte Lungenerkrankungen sind Krankheiten, die durch schädliche Partikel, Sprühnebel, Dämpfe oder Gase in der Luft, die Sie atmen, verursacht werden.

Manche Menschen werden von der Luft im Freien krank (luftverschmutzungsbedingte Erkrankung). Andere Menschen erkranken durch die Luft, die sie in Gebäuden einatmen, in denen sie leben, arbeiten oder zur Schule gehen (gebäudebedingte Erkrankung).

Die meisten Menschen mit umweltbedingten Lungenerkrankungen wurden durch Luftverschmutzung am Arbeitsplatz krank. Beispiel:

Menschen, die mit Baumwolle, Flachs oder Hanf arbeiten, tragen ein hohes Risiko für eine Byssinose.

Kohlebergarbeiter können eine Kohlenstaublunge entwickeln.

Menschen, die mit Asbest in Kontakt kommen, können eine Asbestose, ein Mesotheliom und eine asbestbedingte Pleuraerkrankung entwickeln

Wenn Sie bereits eine Lungenerkrankung, wie z. B. COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung) oder Asthma haben, können Stoffe, die Sie einatmen, einen Anfall auslösen.