Wie kommt es zur Luftverschmutzung?

Häufige Gründe für eine Luftverschmutzung sind unter anderem:

Verbrennen fossiler Brennstoffe wie Kohle, Benzin, Öl und Erdgas

Ozon, das entsteht, wenn Sonnenlicht mit Chemikalien in der Luft reagiert, die von brennenden fossilen Brennstoffen stammen

Bestimmte Brennstoffe, wie Holz, Tierabfälle und Getreideprodukte, die zum Heizen und Kochen in Räumen verwendet werden

Passivrauchen durch Zigaretten, die geraucht werden, besonders im Haus

Luftverschmutzung verändert sich den ganzen Tag hindurch immer wieder. Wie verschmutzt die Luft in den Vereinigten Staaten ist, kann man am Luftqualitätsindex ablesen. Der Luftqualitätsindex der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde (Air Quality Index, AQI) ist eine Skala, an der abgelesen werden kann, wie stark die Luft verschmutzt ist.