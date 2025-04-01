Was sind durch Luftverschmutzung bedingte Krankheiten?
Bei luftverschmutzungsbedingten Krankheiten handelt es sich um gesundheitliche Probleme, die durch Luftverschmutzung verursacht oder verschlimmert werden. Sie sind eine Art von umweltbedingten Lungenerkrankungen.
Luftverschmutzung kann jeden betreffen, aber Kinder reagieren besonders empfindlich auf sie
Luftverschmutzung kann zu Husten und Atemproblemen führen und Lungenerkrankungen wie Asthma und COPD (chronisch-obstruktive Lungenerkrankung) verursachen.
Bei Menschen, die in einem Gebiet mit viel Straßenverkehr leben, wie z. B. in einer Stadt, kommt es mit größerer Wahrscheinlichkeit zu Problemen durch Luftverschmutzung
Die Luft in den Räumen kann verschmutzt sein, wenn offenes Feuers oder mit Holz beheizte Öfen zum Kochen oder Heizen verwendet werden oder wenn Menschen rauchen.
Wie kommt es zur Luftverschmutzung?
Häufige Gründe für eine Luftverschmutzung sind unter anderem:
Verbrennen fossiler Brennstoffe wie Kohle, Benzin, Öl und Erdgas
Ozon, das entsteht, wenn Sonnenlicht mit Chemikalien in der Luft reagiert, die von brennenden fossilen Brennstoffen stammen
Bestimmte Brennstoffe, wie Holz, Tierabfälle und Getreideprodukte, die zum Heizen und Kochen in Räumen verwendet werden
Passivrauchen durch Zigaretten, die geraucht werden, besonders im Haus
Luftverschmutzung verändert sich den ganzen Tag hindurch immer wieder. Wie verschmutzt die Luft in den Vereinigten Staaten ist, kann man am Luftqualitätsindex ablesen. Der Luftqualitätsindex der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde (Air Quality Index, AQI) ist eine Skala, an der abgelesen werden kann, wie stark die Luft verschmutzt ist.
Woran erkennt der Arzt, dass ich an einer luftverschmutzungsbedingten Krankheit leide?
Wie wird eine luftverschmutzungsbedingte Erkrankung behandelt?
Der Arzt behandelt die Symptome. Die Behandlungen können Folgendes umfassen:
Asthmamedikamente zur Öffnung der Atemwege
Wie kann ich mich vor einer Erkrankung durch Luftverschmutzung schützen?
Die Arbeitgeber sollten die Richtlinien zur Begrenzung der Mengen an Gasen, Staub und Dämpfen einhalten, die sie produzieren dürfen. Die Mitarbeiter sollten die Richtlinien einhalten, wie sie die Belastung durch Schadstoffe am Arbeitsplatz begrenzen können.
Vor allem Kinder, ältere Erwachsene und Menschen mit Herz- oder Lungenerkrankungen sollten bei schlechter Luftqualität weniger Zeit im Freien verbringen.