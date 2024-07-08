Was ist eine respiratorische Insuffizienz?
Respiratorische Insuffizienz bedeutet, dass man nicht genug Luft einatmen kann.
Man atmet ein (inhaliert), um Sauerstoff aus der Luft ins Blut aufzunehmen
Man atmet aus (exhaliert), um Kohlendioxid aus dem Blut loszuwerden
Alle Probleme, die Ihre Atmung verlangsamen oder hemmen, können eine respiratorische Insuffizienz verursachen
Ihr Blut kann zu wenig Sauerstoff, zu viel Kohlendioxid oder beides haben
Die Ursache der respiratorischen Insuffizienz wird behandelt.
Oft benötigen Sie zusätzlichen Sauerstoff und manchmal ein Beatmungsgerät (zur künstlichen Beatmung).
Was löst eine respiratorische Insuffizienz aus?
Verschiedene Probleme können eine respiratorische Insuffizienz auslösen:
Unterbrechung der Luftzufuhr: Asthma, chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD), Schlafapnoe
Zu flache Atmung: Überdosis von Opioiden oder Alkohol,Schlaganfall, Myasthenia gravis
Verstopfte Lungen: Herzinsuffizienz, Lungenentzündung, akutes Atemnotsyndrom (ARDS)
Was für Symptome zeigen sich bei einer respiratorischen Insuffizienz?
Zunächst können Sie an Folgendem leiden:
Kurzatmigkeit
Eine Blaufärbung der Lippen und manchmal auch der Haut
Später:
Schläfrigkeit und Verwirrtheit
Ohne Behandlung können Sie ins Koma fallen und sterben.
Woran erkennt der Arzt, dass ich an einer respiratorischen Insuffizienz leide?
Der Arzt vermutet diese in der Regel anhand Ihrer Symptome. Sie können zudem:
Einen Sensor an Ihrem Finger anlegen, um den Sauerstoffgehalt im Blut zu messen
Einen Bluttest durchführen, um den Sauerstoff- und Kohlendioxidgehalt zu messen
Außerdem wird eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs gemacht und werden verschiedene weitere Tests durchgeführt, um die Ursache für die respiratorische Insuffizienz zu bestimmen.
Wie wird eine respiratorische Insuffizienz behandelt?
Sie müssen auf die Intensivstation (ITS) gebracht werden. Eine ITS ist ein Bereich im Krankenhaus für Patienten, die schwer krank sind. Die Ärzte behandeln das Problem, das die respiratorische Insuffizienz verursacht hat, und können:
Ihnen zusätzlichen Sauerstoff verabreichen
Sie an ein Beatmungsgerät anschließen