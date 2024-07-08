skip to main content
Kurzinformationen
KURZINFORMATIONEN

Respiratorische Insuffizienz

(Lungenversagen)

VonThe Manual's Editorial Staff
Überprüft/überarbeitet Juli 2024 | Geändert Apr. 2025
Erfahren Sie alle Einzelheiten

Was ist eine respiratorische Insuffizienz?

Respiratorische Insuffizienz bedeutet, dass man nicht genug Luft einatmen kann.

  • Man atmet ein (inhaliert), um Sauerstoff aus der Luft ins Blut aufzunehmen

  • Man atmet aus (exhaliert), um Kohlendioxid aus dem Blut loszuwerden

  • Alle Probleme, die Ihre Atmung verlangsamen oder hemmen, können eine respiratorische Insuffizienz verursachen

  • Ihr Blut kann zu wenig Sauerstoff, zu viel Kohlendioxid oder beides haben

  • Die Ursache der respiratorischen Insuffizienz wird behandelt.

  • Oft benötigen Sie zusätzlichen Sauerstoff und manchmal ein Beatmungsgerät (zur künstlichen Beatmung).

Was löst eine respiratorische Insuffizienz aus?

Verschiedene Probleme können eine respiratorische Insuffizienz auslösen:

Was für Symptome zeigen sich bei einer respiratorischen Insuffizienz?

Zunächst können Sie an Folgendem leiden:

  • Kurzatmigkeit

  • Eine Blaufärbung der Lippen und manchmal auch der Haut

Später:

  • Schläfrigkeit und Verwirrtheit

Ohne Behandlung können Sie ins Koma fallen und sterben.

Woran erkennt der Arzt, dass ich an einer respiratorischen Insuffizienz leide?

Der Arzt vermutet diese in der Regel anhand Ihrer Symptome. Sie können zudem:

  • Einen Sensor an Ihrem Finger anlegen, um den Sauerstoffgehalt im Blut zu messen

  • Einen Bluttest durchführen, um den Sauerstoff- und Kohlendioxidgehalt zu messen

Außerdem wird eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs gemacht und werden verschiedene weitere Tests durchgeführt, um die Ursache für die respiratorische Insuffizienz zu bestimmen.

Wie wird eine respiratorische Insuffizienz behandelt?

Sie müssen auf die Intensivstation (ITS) gebracht werden. Eine ITS ist ein Bereich im Krankenhaus für Patienten, die schwer krank sind. Die Ärzte behandeln das Problem, das die respiratorische Insuffizienz verursacht hat, und können:

  • Ihnen zusätzlichen Sauerstoff verabreichen

  • Sie an ein Beatmungsgerät anschließen

