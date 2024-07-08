Woran erkennt der Arzt, dass ich an einer respiratorischen Insuffizienz leide?

Der Arzt vermutet diese in der Regel anhand Ihrer Symptome. Sie können zudem:

Einen Sensor an Ihrem Finger anlegen, um den Sauerstoffgehalt im Blut zu messen

Einen Bluttest durchführen, um den Sauerstoff- und Kohlendioxidgehalt zu messen

Außerdem wird eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs gemacht und werden verschiedene weitere Tests durchgeführt, um die Ursache für die respiratorische Insuffizienz zu bestimmen.