skip to main content
MSDMsd ManualAusgabe für Patienten
Search icon
Kurzinformationen
KURZINFORMATIONEN

Atemnotsyndrom des Erwachsenen (Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS)

VonThe Manual's Editorial Staff
Überprüft/überarbeitet Geändert Juli 2024
v39515285_de
DIE AUSGABE FÜR MEDIZINISCHE FACHKREISE ANSEHEN
Erfahren Sie alle Einzelheiten

Wie kommt es zum Atemnotsyndrom bei Erwachsenen (Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS)?

Ein akutes Atemnotsyndrom liegt vor, wenn Sie ganz plötzlich Atembeschwerden haben.

  • Das ARDS ist eine bestimmte Art von Atembeschwerden, bei der sich Ihre Lungen mit Flüssigkeit füllen

  • ARDS führt zu einem niedrigen Sauerstoffgehalt in Ihrem Blut.

  • Viele Erkrankungen, die zur Verletzung der Lungen führen, können ein ARDS verursachen

  • Sie sind kurzatmig und Ihre Lippen und/oder Ihre Haut färben sich blau.

  • Ohne Behandlung verläuft ein ARDS oftmals tödlich.

  • Sie benötigen zusätzlichen Sauerstoff und manchmal ein Beatmungsgerät (zur künstlichen Beatmung).

Was sind die Ursachen eines ARDS?

  • Lungenprobleme: Lungenentzündung (Pneumonie), Erstickungsgefahr durch Nahrungsmittel (Aspiration), Rauchinhalation (z. B. durch ein Feuer)

  • Schwere Verletzungen: Verbrennungen, Ertrinken, schweres Trauma mit Schock

  • Körperweite Probleme: Schwere Infektionen

  • Andere organische Probleme: Herzinsuffizienz, Pankreatitis (Bauchspeicheldrüsenentzündung)

Einige der Krankheiten, die eine ARDS verursachen, können neben der Lunge auch andere Organe schädigen. Es können Probleme mit den Nieren, dem Herzen, der Leber oder dem Gehirn auftreten.

Woran erkennt der Arzt, dass ich an einem ARDS leide?

Die Ärzte stützen die Diagnose auf:

  • Bluttests zur Messung des Sauerstoff- und Kohlendioxidgehalts in Ihrem Blut

  • Röntgenaufnahme des Brustkorbs

Es können weitere Tests durchgeführt werden, um nach der Ursache des ARDS zu suchen oder zu überprüfen, welche anderen Organe betroffen sind.

Wie wird ein ARDS behandelt?

Sie müssen auf die Intensivstation (ITS) gebracht werden. Eine ITS ist ein Bereich im Krankenhaus für Patienten, die schwer krank sind. Die Ärzte behandeln die Probleme, die zum ARDS führen und werden:

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.