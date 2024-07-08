Wie kommt es zum Atemnotsyndrom bei Erwachsenen (Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS)?
Ein akutes Atemnotsyndrom liegt vor, wenn Sie ganz plötzlich Atembeschwerden haben.
Das ARDS ist eine bestimmte Art von Atembeschwerden, bei der sich Ihre Lungen mit Flüssigkeit füllen
ARDS führt zu einem niedrigen Sauerstoffgehalt in Ihrem Blut.
Viele Erkrankungen, die zur Verletzung der Lungen führen, können ein ARDS verursachen
Sie sind kurzatmig und Ihre Lippen und/oder Ihre Haut färben sich blau.
Ohne Behandlung verläuft ein ARDS oftmals tödlich.
Sie benötigen zusätzlichen Sauerstoff und manchmal ein Beatmungsgerät (zur künstlichen Beatmung).
Was sind die Ursachen eines ARDS?
Lungenprobleme: Lungenentzündung (Pneumonie), Erstickungsgefahr durch Nahrungsmittel (Aspiration), Rauchinhalation (z. B. durch ein Feuer)
Schwere Verletzungen: Verbrennungen, Ertrinken, schweres Trauma mit Schock
Körperweite Probleme: Schwere Infektionen
Andere organische Probleme: Herzinsuffizienz, Pankreatitis (Bauchspeicheldrüsenentzündung)
Einige der Krankheiten, die eine ARDS verursachen, können neben der Lunge auch andere Organe schädigen. Es können Probleme mit den Nieren, dem Herzen, der Leber oder dem Gehirn auftreten.
Woran erkennt der Arzt, dass ich an einem ARDS leide?
Die Ärzte stützen die Diagnose auf:
Bluttests zur Messung des Sauerstoff- und Kohlendioxidgehalts in Ihrem Blut
Röntgenaufnahme des Brustkorbs
Es können weitere Tests durchgeführt werden, um nach der Ursache des ARDS zu suchen oder zu überprüfen, welche anderen Organe betroffen sind.
Wie wird ein ARDS behandelt?
Sie müssen auf die Intensivstation (ITS) gebracht werden. Eine ITS ist ein Bereich im Krankenhaus für Patienten, die schwer krank sind. Die Ärzte behandeln die Probleme, die zum ARDS führen und werden:
Ihnen zusätzlichen Sauerstoff verabreichen
Sie manchmal an ein Beatmungsgerät oder eine nichtinvasive Beatmung anschließen, bei der eine spezielle Maske verwendet wird