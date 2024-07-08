Was sind die Ursachen eines ARDS?

Lungenprobleme: Lungenentzündung (Pneumonie), Erstickungsgefahr durch Nahrungsmittel (Aspiration), Rauchinhalation (z. B. durch ein Feuer)

Schwere Verletzungen: Verbrennungen, Ertrinken, schweres Trauma mit Schock

Körperweite Probleme: Schwere Infektionen

Andere organische Probleme: Herzinsuffizienz, Pankreatitis (Bauchspeicheldrüsenentzündung)

Einige der Krankheiten, die eine ARDS verursachen, können neben der Lunge auch andere Organe schädigen. Es können Probleme mit den Nieren, dem Herzen, der Leber oder dem Gehirn auftreten.