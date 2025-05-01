Was ist eine Schlafapnoe?
Schlafapnoe bedeutet, dass die Atmung während des Schlafens verlangsamt ist oder kurzzeitig aussetzt und dann wieder einsetzt.
Wenn Sie an Schlafapnoe leiden, geschieht dies immer wieder nachts im Schlaf, häufig mehrmals pro Stunde. Wenn die Atmung aussetzt, wachen Sie teilweise auf. Wenn Sie aufwachen, fangen Sie wieder an zu atmen. Normalerweise erinnern Sie sich nicht daran, dass Sie aufgewacht sind. Allerdings wird der gesunde Schlaf dadurch unterbrochen.
Normalerweise schnarchen Menschen mit Schlafapnoe nachts sehr laut und sind tagsüber sehr müde.
Wenn der Arzt eine Schlafapnoe vermutet, führt er normalerweise eine Schlafstudie durch.
Der Arzt kann Ihnen zur Behandlung ein Beatmungsgerät (CPAP[kontinuierliches Überdruckbeatmungs]-Gerät) verschreiben, das an eine Maske mit einem Mundstück angeschlossen ist, manchmal aber auch eine Operation vornehmen.
Wenn Sie nicht behandelt werden, steigt für Sie das Risiko für Bluthochdruck, Schlaganfall und Herzerkrankungen.
Wodurch wird eine Schlafapnoe verursacht?
Die häufigste Art ist die obstruktive Schlafapnoe. Darunter versteht man, dass sich Ihr Rachen verschließt, wenn sich die Muskeln während des Schlafs entspannen.
Das Risiko einer obstruktiven Schlafapnoe ist für Sie größer, wenn grundsätzlich der hintere Bereich Ihres Munds und Rachens verengt ist. Dies kommt häufig vor, wenn Sie:
Einen kurzen dicken Hals und runden Kopf haben
Eine große Zunge, Rachenmandeln (Gewebe im hinteren Rachenbereich, wo Rachen und Nasenwege aufeinandertreffen) oder Gaumenmandeln (Gewebe auf beiden Seiten des Rachens) haben
Ihr Körper neigt eher zu dieser Statur, wenn Sie:
Übergewicht
männlich sind
Zu den weiteren Risikofaktoren einer Schlafapnoe zählen:
Hypothyreose (Unterfunktion der Schilddrüse)
Wenn große Mengen Alkohol getrunken werden
Wenn Sedative verwendet werden (Medikamente, die Ihnen beim Schlafen helfen oder Sie beruhigen)
Was sind die Symptome einer Schlafapnoe?
Normalerweise fällt Ihnen nicht auf, dass nachts, während Sie schliefen, etwas nicht gestimmt hat. Vielleicht merkt aber jemand etwas, der mit Ihnen in einem Zimmer schläft. Vielleicht hört diese Person, dass Sie:
Nach Luft schnappen oder gurgelnde oder Erstickungsgeräusche von sich geben
Sehr laut schnarchen
Atemaussetzer von über 10 Sekunden haben
Sehr unruhig schlafen
Selbst wenn Ihnen nachts, während Sie schlafen, nichts auffällt, können Sie sich tagsüber unwohl fühlen. Sie können das Folgende haben:
Sie haben Kopfschmerzen, wenn Sie aufwachen.
Sie fühlen sich den ganzen Tag über schläfrig, schwach und müde.
Sie denken langsam und haben Konzentrationsprobleme.
Sie schlafen tagsüber ein, wenn Sie wach sein möchten, z. B. auf der Arbeit oder beim Autofahren.
Die meisten Erwachsenen, die schnarchen, haben keine obstruktive Schlafapnoe. Wenn Sie aber an Schlafapnoe leiden, ist es wahrscheinlicher, dass Sie schnarchen.
Komplikationen einer obstruktiven Schlafapnoe
In den Zeiträumen, in denen Sie nicht atmen, bekommen Sie nicht genug Sauerstoff. Da Ihre Atmung wieder einsetzt, reicht dies nicht aus, um sofortige Schädigungen bei Ihnen hervorzurufen. Mit der Zeit jedoch kann das niedrige Sauerstoffniveau zu Problemen führen:
Erhöhtes Risiko für Schlaganfälle, Herzinfarkt und Herzrhythmusstörungen
Manchmal zu frühzeitigem Tod
Woran erkennt der Arzt eine Schlafapnoe?
Normalerweise führt der Arzt eine Untersuchung durch, während Sie schlafen. Die Untersuchung wird Polysomnografie oder „Schlafstudie“ genannt.
Vielleicht müssen Sie für die Schlafstudie in ein spezielles Schlafzentrum gehen. Manchmal lässt der Arzt Sie eine einfachere Version zu Hause durchführen. In beiden Fällen tragen Sie Sensoren an Ihrem Kopf, Körper und an der Hand, während Sie schlafen. Mithilfe der Sensoren wird Folgendes überwacht:
Herzschlag
Sauerstoffgehalt im Blut
Atmung während des Schlafs
Augenbewegungen
Gehirnströme
Diese Untersuchung ruft keine Schmerzen hervor, vielleicht finden Sie es aber mit all den Sensoren schwierig zu schlafen. Über einen Monitor werden Sie von Technikern überwacht.
Unter Umständen führt der Arzt weitere Untersuchungen durch, um festzustellen, ob die Schlafapnoe andere Probleme hervorruft, z. B. Herzprobleme.
Wie wird die Schlafapnoe behandelt?
Um eine obstruktive Schlafapnoe zu behandeln, kann der Arzt:
Ihnen ein CPAP-Gerät geben, das Ihnen nachts, während Sie schlafen, beim Atmen hilft
Ihnen ein Mundstück geben, das den Atemweg während des Schlafs freihält
Manchmal einen operativen Eingriff im hinteren Bereich des Munds vornehmen, um Gewebe zu entfernen und neu zu modellieren
Mithilfe eines operativen Eingriffs ein Instrument einsetzen, das Ihre Atemwege freihält
Ein CPAP-Gerät pumpt über eine Maske Luft in Ihren Rachen. Die unter Druck stehende Luft sorgt dafür, dass Ihr Rachen sich nicht schließt. Es gibt verschiedene Masken. Manche decken Mund und Nase ab. Andere decken nur die Nase ab oder werden in die Nase eingesetzt (wie Nasenstöpsel). CPAP-Geräte funktionieren sehr gut, aber manche Menschen können wegen der Maske nicht gut schlafen.
SCIENCE PHOTO LIBRARY
Die Mundstücke bestehen aus Kunststoff und sitzen in Form einer Schnarchschiene auf den Zähnen. Diese tragen Sie nachts. Sie ähnelt einem Mundschutz, den manche Sportler tragen. Die Mundstücke sind so angepasst, dass Ihr Unterkiefer nach vorne gezogen wird. Wenn der Unterkiefer nach vorne gezogen wird, unterstützt dies Ihren Rachen dabei, sich nicht zu schließen. Das Mundstück wird von einem Zahnarzt individuell für Ihren Mund angepasst.
Der Arzt wird Sie auch zu folgenden Dingen auffordern:
bei Übergewicht abzunehmen,
Mit dem Rauchen aufzuhören
Keinen Alkohol zu trinken
Vermeiden Sie Medikamente, die Sie vor der Schlafenszeit schläfrig machen
Schlafen Sie auf der Seite oder stellen Sie das Kopfteil Ihres Betts höher.
Manchmal sollten Sie Medikamente nehmen, die Ihnen helfen, tagsüber wach zu bleiben