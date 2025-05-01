Die häufigste Art ist die obstruktive Schlafapnoe. Darunter versteht man, dass sich Ihr Rachen verschließt, wenn sich die Muskeln während des Schlafs entspannen.

Das Risiko einer obstruktiven Schlafapnoe ist für Sie größer, wenn grundsätzlich der hintere Bereich Ihres Munds und Rachens verengt ist. Dies kommt häufig vor, wenn Sie:

Einen kurzen dicken Hals und runden Kopf haben

Eine große Zunge, Rachenmandeln (Gewebe im hinteren Rachenbereich, wo Rachen und Nasenwege aufeinandertreffen) oder Gaumenmandeln (Gewebe auf beiden Seiten des Rachens) haben

Ihr Körper neigt eher zu dieser Statur, wenn Sie:

Übergewicht

männlich sind

Zu den weiteren Risikofaktoren einer Schlafapnoe zählen: