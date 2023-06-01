Was kann ich zur Krebsvorsorge machen?

Es gibt keinen sicheren Weg, Krebs zu vermeiden. Dennoch können einige Dinge das Risiko für bestimmte Krebsarten reduzieren:

Rauchen Sie nicht und vermeiden Sie Passivrauchen: Krebs der Lunge, Nieren, Harnblase, des Kopfes, Halses und der Zunge

Vermeiden Sie die Anwendung rauchfreier Tabakprodukte (Schnupf- oder Kautabak): Krebs des Kopfes, Halses, Mundes und der Zunge

Konsumieren Sie nicht allzu viel Alkohol: Krebs des Kopfes, Halses, der Leber und Speiseröhre (Röhre, die den Mund mit dem Magen verbindet)

Vermeiden Sie längere Sonnenbestrahlungen und wenden Sie Sonnenschutzcremes an: Hautkrebs

Achten Sie bei der Arbeit darauf, dass Sie nicht mit krebserregenden Chemikalien in Kontakt kommen: Mehrere Krebsarten

Verabreichung von Impfstoffen, die bestimmten Krebsarten, die durch Viren verursacht werden, vorbeugen können:

HPV-Impfstoff zur Vorbeugung von Gebärmutterhals-, Scheiden-, Vulva-, Penis-, Rachen- und Analkrebs

Hepatitis-B-Impfstoff zur Vorbeugung von Leberkrebs

Impfstoffe sind nicht bei jeder Person erforderlich, sprechen Sie daher mit ihrem Arzt, ob diese bei Ihnen empfehlenswert sind.

Screening-Tests zu einer frühzeitigen Krebserkennung bedeuten keine Prävention. Jedoch sind Krebsbehandlungen am effektivsten, wenn sie frühzeitig begonnen werden. Besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob bei Ihnen Screening-Tests wie die Folgenden durchgeführt werden sollen:

Eine Mammografie (Röntgenuntersuchung der Brust) zur Brustkrebserkennung: Frauen im Alter ab 40 oder 50 Jahren

Test auf das humane Papillomavirus (HPV) und/oder ein Pap-Test zur Feststellung von Gebärmutterhalskrebs: Die meisten Frauen zwischen 21 und 65 Jahren

Koloskopie oder andere Untersuchungen zur Darmkrebserkennung: Die meisten Menschen ab 45 Jahren

Weitere Untersuchungen können bei einem erhöhten Risiko für bestimmte Krebserkrankungen angebracht sein (beispielsweise bei erblich bedingten).