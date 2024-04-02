Das Virus verbreitet sich wie folgt:

Über die Luft in Tröpfchen, die eine infizierte Person beim Husten oder Niesen ausstößt

Durch Kontakt mit Objekten, die von infizierten Personen berührt worden sind, nachdem sie sich die Nase geschnäuzt oder abgewischt haben

Die Grippesaison dauert in den USA von November bis März. Jedes Jahr erkranken Millionen von Menschen an der Grippe, und Tausende von ihnen sterben.

Das Grippevirus verändert sich von Jahr zu Jahr ein bisschen. Diese Veränderungen können Probleme verursachen:

Manche Veränderungen können das Virus gefährlicher machen.

Jedes Jahr müssen neue Impfstoffe hergestellt werden.

Manchmal bewirken die Veränderungen, dass das Grippevirus gefährlicher wird und sich schneller verbreitet. Dies geschieht alle hundert Jahre einige Male und löst weltweit riesige Grippeepidemien aus. Bei diesen Epidemien sterben weltweit Millionen von Menschen. Weil sich das Virus ständig verändert, schwächen sich glücklicherweise auch enorm gefährliche Grippen mit der Zeit wieder ab.